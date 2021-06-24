Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor ilgisini sürdürüyor. Fırtına, takas artı para formülünü teklif edecek.

EFECAN KARACA

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kapısından dönen Efecan Karaca için girişimleri devam ediyor. Ancak bordo mavili ekip Efecan Karaca'dan bonservis problemini çözmesini istedi.

SOFIANE ALAKOUCH

L'Equipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.

ALEXANDER SÖRLOTH

Taraftarın gözdesi Alexander Sörloth için temaslar sürüyor. RB Leipzig'in kampı ardından verilecek kararı bekleyecek olan Trabzonsporlu yöneticiler, Sörloth'u arayarak, Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" diyerek oyuncuyu ikna etmek için uğraş veriyor.

ENİS DESTAN

Trabzonspor Enis Destan için yeniden atağa kalkıyor. 19 yaşındaki santrforun parlayacağını düşünen Avcı'nın talebi doğrultusunda Altınordu ile son bir görüşme daha yapılacak. Önceki teklife eklenecek sonraki satıştan pay önerisi ile iş bitirilmeye çalışılacak.

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