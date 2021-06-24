24 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kaltı! Enis Destan, Alexander Sörloth, Sofiane Alakouch... | Ts haberleri

Trabzonspor transfer listesini belirledi!
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları katan Fırtına'nın transfer listesine Enis Destan, Alexander Sörloth, Sofiane Alakouch gibi yıldız isimler eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor ilgisini sürdürüyor. Fırtına, takas artı para formülünü teklif edecek.

EFECAN KARACA

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kapısından dönen Efecan Karaca için girişimleri devam ediyor. Ancak bordo mavili ekip Efecan Karaca'dan bonservis problemini çözmesini istedi.

SOFIANE ALAKOUCH

L'Equipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.

ALEXANDER SÖRLOTH

Taraftarın gözdesi Alexander Sörloth için temaslar sürüyor. RB Leipzig'in kampı ardından verilecek kararı bekleyecek olan Trabzonsporlu yöneticiler, Sörloth'u arayarak, Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" diyerek oyuncuyu ikna etmek için uğraş veriyor.

ENİS DESTAN

Trabzonspor Enis Destan için yeniden atağa kalkıyor. 19 yaşındaki santrforun parlayacağını düşünen Avcı'nın talebi doğrultusunda Altınordu ile son bir görüşme daha yapılacak. Önceki teklife eklenecek sonraki satıştan pay önerisi ile iş bitirilmeye çalışılacak.

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