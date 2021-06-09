09 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor’un transferini bitirdiği Fode Koita kimdir? Kariyeri, oynadığı mevki, yaşı ve tüm bilinmeyeler...

Trabzonspor’un transferini bitirdiği Fode Koita kimdir?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

forması giyen Fode Koita, transfer döneminde 'un gündeme geldi. Futbolseverler Fode Koita'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fode Koita kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Fode Koita kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Fode Koita kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

FODE KOITA KİMDİR?

Bengali-Fodé Koita, 21 Ekim 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Fransız futbolcudur. bölgesinde görev yapmaktadır. 'de forması giymektedir. başkenti 'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da 'ye çıktı. 30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde takımda kiralık olarak forma giydi. 31 Ağuustos 2012'de takımına kiralık olarak transfer oldu. 31 Ağustos 2013 tarihinde takımı ile anlaştı. 21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. Fransız futbolcu Kasımpaşa'da bu sezon 13 maça çıkıp 4 gol kaydetmiştir. Milli takım kariyerine Fransa genç milli takımlarında başlayana Paris doğumlu Koite, A Milli takım tercihini köklerini ülkesi olan 'den yana kullandı ve teknik direktör tarafından için Gine milli takımına çağrıldı. Gine milli futbol takımı ile ilk maçına 11 Haziran 2019'da Benin'e karşı hazırlık maçında çıktı.

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