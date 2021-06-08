08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Caleb Ekuban için menajeri arayışta
Geleceği belirsizliğini koruyan Caleb Ekuban için menajerinin özellikle İtalya ve Fransa'da çeşitli kulüplerle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Daha önce kulüp yetkililerine Sampdoria ve Fiorentina'dan teklif getireceğini belirten menajerin henüz bu takımlardan resmi yetki belgesi almadığı öğrenildi.
Geleceği belirsizliğini koruyan Caleb Ekuban için menajerinin özellikle İtalya ve Fransa'da çeşitli kulüplerle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Daha önce kulüp yetkililerine Sampdoria ve Fiorentina'dan teklif getireceğini belirten menajerin henüz bu takımlardan resmi yetki belgesi almadığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; 28 Haziran'da başlayacak kamp çalışmaları kendisine tebliğ edilen Ganalı hücumcunun bu tarihe kadar takım bulamaması durumunda gelecek sezon da Trabzonspor ile yola devam etmesi bekleniyor.
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