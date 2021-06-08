08 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Umut Meraş ısrarı sürüyor! Yeni teklif yapıldı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bruno Peres ve Gervinho transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor'da takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek bölgesini de güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, transferi için uzun süredir uğraştığı Umut Meraş için Le Havre'a yeni teklif yaptı. (TS spor haberi)

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Umut Meraş ısrarı sürüyor! Yeni teklif yapıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

, gelecek sezon yabancı kuralında 14 yabancının 8'inin sahada olabilmesi nedeniyle sol bek transferinde 'ı yeniden önceliğine aldığı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililer, daha önce 3 milyon euro isteyen milli yıldızın külübü ile yeniden temasa geçti ve 1.5 milyon euro teklif etti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Umut Meraş ısrarı sürüyor! Yeni teklif yapıldı

25 yaşındaki Umut'un ile bir yıllık daha sözleşmesi bekleniyor. Fırtına'nın, 'ten ile geçen sezon 'da kiralık forma giyen ve bonservisi 'de olan ile de ilgilendiği biliniyor. Novak'ın da geri dönme isteğine ise "Bonservisini al, değerlendirelim" teklifi yapıldığı ifade edildi.

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