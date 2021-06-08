25 yaşındaki Umut'un ile bir yıllık daha sözleşmesi bekleniyor. Fırtına'nın, Nimes'ten Meling ile geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi Leipzig'de olan Saracchi ile de ilgilendiği biliniyor. Novak'ın da geri dönme isteğine ise "Bonservisini al, değerlendirelim" teklifi yapıldığı ifade edildi.

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