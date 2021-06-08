Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Umut Meraş ısrarı sürüyor! Yeni teklif yapıldı
Son dakika Trabzonspor haberleri: Bruno Peres ve Gervinho transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor'da takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek bölgesini de güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, transferi için uzun süredir uğraştığı Umut Meraş için Le Havre'a yeni teklif yaptı. (TS spor haberi)
Trabzonspor, gelecek sezon yabancı kuralında 14 yabancının 8'inin sahada olabilmesi nedeniyle sol bek transferinde Umut Meraş'ı yeniden önceliğine aldığı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililer, daha önce 3 milyon euro isteyen milli yıldızın külübü ile yeniden temasa geçti ve 1.5 milyon euro teklif etti.
25 yaşındaki Umut'un ile bir yıllık daha sözleşmesi bekleniyor. Fırtına'nın, Nimes'ten Meling ile geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi Leipzig'de olan Saracchi ile de ilgilendiği biliniyor. Novak'ın da geri dönme isteğine ise "Bonservisini al, değerlendirelim" teklifi yapıldığı ifade edildi.
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