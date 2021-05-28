Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini belirledi! İstenen rakam...
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Bordo-mavili takım, 25 yaşındaki file bekçisinin bonservis bedelini belirledi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır için kırmızı çizgisini belirledi. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, 25 yaşındaki eldiven için 20 milyon ve üzerinde yapılacak teklifleri ciddiye alacak. Aksi halde ise Avrupa Şampiyonası sonrası beklenecek. Yönetim kurulunun aldığı bu karara saygı duyan Uğurcan, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" dedi. Bu arada 1.91 boyundaki futbolcunun menajerinin ise Lille başta olmak üzere Tottenham ve İnter gibi kulüplerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Lille'nin kadrosunda bulunan Türk oyuncular da Uğurcan'ın alınmasını istiyor ama Fransız ekibinin yönetimi yüksek maliyet nedeniyle çekingen davranıyor. Lille'nin önümüzdeki günlerde resmi bir teklifte bulunması bekleniyor.
3 İSİM İÇİN NABIZ YOKLUYORLAR
Transferi en çok gündemde olan isimler ise Uğurcan, Djaniny ve Ekuban. Uğurcan için İtalya ve İngiltere'den, Djaniny için Arap takımlarından ve Ekuban için ise İtalya'da menajerler aracılığı ile bazı girişimlerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşmadığı kaydedildi. Ayrıca Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu ancak yönetimin harcama limitlerini iyi kullanma noktasında aynı dönemde hem Uğurcan hem de Ömür'ün transferlerine onay vermeyi düşünmediği ifade edildi.
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