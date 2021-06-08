Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Marek Hamsik'i resmen açıkladı!
Transfer döneminin flaş takımı Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'den sonra bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Fırtına, Marek Hamsik'le transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Bordo mavililer, Slovak futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı. Hamsik'in alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'in ardından flaş bir transfere daha imza attı.
Bordo-mavili kulüp, Göteborg'un Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
2 YILLIK İMZA
34 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şu anda Slovakya Milli Takımı'nın kampında bulunan Hamsik'in, EURO 2020 sonrası takıma katılması bekleniyor.
FORMA NUMARASI 17
Slovak yıldızın Trabzonspor'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Marek Hamsik'in 17 numaralı formayı terleteceği öğrenildi.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" denildi.
GLADYATÖR MESAJLI PAYLAŞIM!
Trabzonspor, yıldız oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaparak, "Gladyatör" mesajıyla açıkladı.
GLADYATÖR 🦾🗡 #Grande #MarekHamšík pic.twitter.com/pbdIXw6nYI— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2021
İşte KAP açıklaması:
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