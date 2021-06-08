08 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Marek Hamsik'i resmen açıkladı!

Fırtına Hamsik'i resmen açıkladı! İşte alacağı ücret
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

Transfer döneminin flaş takımı , ve 'den sonra bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Fırtına, 'le transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Bordo mavililer, Slovak futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı. Hamsik'in alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan , ve 'in ardından flaş bir transfere daha imza attı.

Bordo-mavili kulüp, 'un Slovak orta saha oyuncusu 'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

2 YILLIK İMZA

34 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şu anda 'nın kampında bulunan Hamsik'in, sonrası takıma katılması bekleniyor.

FORMA NUMARASI 17

Slovak yıldızın Trabzonspor'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Marek Hamsik'in 17 numaralı formayı terleteceği öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" denildi.

GLADYATÖR MESAJLI PAYLAŞIM!

Trabzonspor, yıldız oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaparak, "Gladyatör" mesajıyla açıkladı.

İşte KAP açıklaması:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
4 büyüklerin gözdesi konuştu! Transfer... 4 büyüklerin gözdesi konuştu! Transfer...
Marek Hamsik Trabzonspor'da! Yıldız oyuncu imzayı attı Marek Hamsik Trabzonspor'da! Yıldız oyuncu imzayı attı
Fırtına yıldız forvetlerin peşinde! İşte o liste... Fırtına yıldız forvetlerin peşinde! İşte o liste...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör