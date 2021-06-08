Süper Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Gervinho ve Bruno Peres'e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyesini de yaptı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Fırtına, yoğun uğraşlar verdiği Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FORMA NUMARASI 17

Marek Hamsik Trabzonspor'da 17 numaralı formayı giyecek.

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