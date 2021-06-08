08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Marek Hamsik imzayı attı
Trabzonspor transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Bordo mavililer, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından Marek Hamsik'i de kadrosuna kattı. Slovak futbolcu kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Yıldız 10 numara, önümüzdeki 2 sezon Karadeniz Fırtınası'nın formasını giyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda Gervinho ve Bruno Peres'e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyesini de yaptı.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Fırtına, yoğun uğraşlar verdiği Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
FORMA NUMARASI 17
Marek Hamsik Trabzonspor'da 17 numaralı formayı giyecek.
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