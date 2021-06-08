08 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transfer bombasını patlattı! Marek Hamsik imzayı attı

Marek Hamsik Trabzonspor'da! Yıldız oyuncu imzayı attı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. mavililer, ve 'nun ardından 'i de kadrosuna kattı. futbolcu kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Yıldız 10 numara, önümüzdeki 2 sezon 'nın formasını giyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'de gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen , transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda ve 'e imza attırarak transfer sezonunu erken açan -mavililer, üçüncü takviyesini de yaptı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

, yoğun uğraşlar verdiği yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FORMA NUMARASI 17

Marek Hamsik Trabzonspor'da 17 numaralı formayı giyecek.

Fırtına Hamsik'i kadrosuna kattı!

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