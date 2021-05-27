27 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Uğurcan Çakır Djaniny ve Ekuban kararı netleşti!

Fırtına'nın Uğurcan Djaniny ve Ekuban kararı netleşti!
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

’da, yıldız isimler , Semedo ve Caleb için menajerler aracılığı ile gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı öğrenildi. Bordo mavili yönetimin, sadece resmi teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, için de temasların olduğu ancak hem 'ın hem de 'in transferine aynı anda onay verilmeyeceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da, kurallarının da ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirler de büyük önem taşıyor. Bu noktada takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavililerde şuana kadar hiçbir oyuncu için resmi bir teklif yapılmadığı, menajerler aracılığı ile bazı oyuncular için girişimlerin olduğu ifade edildi.

AVRUPA TAKIMLARI BEKLENİYOR

'nın önde gelen liglerinde sezonun yeni tamamlanması nedeniyle birçok kulübün halen planlamalarını yapmaması ve bu nedenle de resmi transfer girişiminde bulunmamasını göz önünde bulunduran yönetim, satılacak oyuncular konusunda da aceleci davranmıyor. Özellikle Avrupa'ya transferi en çok konuşulan için de sonrası bu transferin gerçekleşmesi öngörülüyor.

UĞURCAN, DJANINY VE EKUBAN İÇİN GİRİŞİM VAR

Trabzonspor'da transferleri en çok gündemde olan isimler ise Çakır, Semedo ve Caleb . Uğurcan Çakır için ve 'den, Djaniny için takımlarından ve Ekuban için ise İtalya'da menajerler aracılığı ile bazı girişimlerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşamadığı kaydedildi. Ayrıca için de girişimlerin olduğu ancak yönetimin harcama limitlerini iyi kullanma noktasında aynı dönemde hem Uğurcan hem de Ömür'ün transferlerine onay vermeyi düşünmedi ifade edildi.

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