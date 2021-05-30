30 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 5 ismin ayrılığının ardından 3.3 milyon euro transfer bütçesi elde etti

Fırtına'da vedaların ardından bütçe açıldı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu 4. sırada bitiren 'da transfer planlamaları yönetiminde devam ediyor. Bordo-mavililerde sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılmasına izin verilen , , , Çörekçi ve 'n vedalarının ardından kulübün kasasına 3.3 milyon euro'luk bütçe açıldı.

geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi biten , ve ile birlikte Çörekçi ve 'yle de yollarını ayırmıştı. Fanatik'in haberine göre bordo-Mavili takım bu oyuncuların gidişi ile maaş bütçesini rahatlattı. Karilaık sözleşmeleri biten Afobe, Baker ve Marlon'un yanı sıra kontratları sona eren ve Hosseini'yle de yollarını ayırmıştı. Bu 5'linin gidişi sonrası maaş bütçesinde 3.3 milyon euro bütçe açıldı.

Afobe geçtiğimiz sezon 1.3milyon Euro alırken, Baker 700 bin Euro, Marlon 480 bin Euro'ya oynamıştı. Hosseini'nin maaşı 600 bin Euro ve Kamil Ahmet'in ise 3 milyon TL idi.

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