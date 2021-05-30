Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 5 ismin ayrılığının ardından 3.3 milyon euro transfer bütçesi elde etti
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu 4. sırada bitiren Trabzonspor'da transfer planlamaları Abdullah Avcı yönetiminde devam ediyor. Bordo-mavililerde sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılmasına izin verilen Afobe, Baker, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi ve Hosseini'n vedalarının ardından kulübün kasasına 3.3 milyon euro'luk bütçe açıldı.
Trabzonspor geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi biten Afobe, Baker ve Marlon ile birlikte Kamil Ahmet Çörekçi ve Hosseini'yle de yollarını ayırmıştı. Fanatik'in haberine göre bordo-Mavili takım bu oyuncuların gidişi ile maaş bütçesini rahatlattı. Karilaık sözleşmeleri biten Afobe, Baker ve Marlon'un yanı sıra kontratları sona eren Kamil Ahmet Çörekçi ve Hosseini'yle de yollarını ayırmıştı. Bu 5'linin gidişi sonrası maaş bütçesinde 3.3 milyon euro bütçe açıldı.
Afobe geçtiğimiz sezon 1.3milyon Euro alırken, Baker 700 bin Euro, Marlon 480 bin Euro'ya oynamıştı. Hosseini'nin maaşı 600 bin Euro ve Kamil Ahmet'in ise 3 milyon TL idi.
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