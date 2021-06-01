01 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Sörloth planı!

Fırtına'nın Sörloth planı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak hedefini şampiyon olarak belirleyen 'da, transferde flaş bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavililer Sörloth için çarpıcı bir adım atmaya karar verdi. ( haberleri)

'da yönetim sezon başında 'e sattığı Sörloth'u geri getirmek için yoğun bir çaba içerisine girmiş durumda. Yetkililer, Alman ekibinden vergiler düşüldüğünde yılda 2.7 milyon euro alan 25 yaşındaki forvetin maaşı için kaynak arıyor. Daha önce, "Hiçbir oyuncuya 1 milyon 500 bin euro'dan fazla maaş vermeyeceğiz" diyen yönetim, Norveçli için bu kararı delmeyi düşünüyor. Bu nedenle iş adamlarına ulaşan yöneticiler, "Bu transfer için katkılarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN'A HELALDİR

Trabzonspor'un eski teknik direktörü , Çakır'ın artık transfer olması gerektiğini söyledi. Tekelioğlu, "'a da 'Hemen git' demiştim, şimdi aynısını Uğurcan'a da söylüyorum. Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. Bursa'dan , 'den Ömer Faruk Beyaz, bizden Selçuk İnan para kazandırmadan ayrıldılar. Bu çocuklar hep kulübü düşündü ve düşünüyor" açıklamasında bulundu. (Fotomaç)
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