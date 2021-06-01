01 Haziran 2021, Salı
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UĞURCAN'A HELALDİR
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın artık transfer olması gerektiğini söyledi. Tekelioğlu, "Yusuf'a da 'Hemen git' demiştim, şimdi aynısını Uğurcan'a da söylüyorum. Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. Bursa'dan Ali Akman, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz, bizden Selçuk İnan para kazandırmadan ayrıldılar. Bu çocuklar hep kulübü düşündü ve düşünüyor" açıklamasında bulundu. (Fotomaç)
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Sörloth planı!
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak hedefini şampiyon olarak belirleyen Trabzonspor'da, transferde flaş bir gelişme yaşanıyor. Bordo-mavililer Sörloth için çarpıcı bir adım atmaya karar verdi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da yönetim sezon başında Leipzig'e sattığı Sörloth'u geri getirmek için yoğun bir çaba içerisine girmiş durumda. Yetkililer, Alman ekibinden vergiler düşüldüğünde yılda 2.7 milyon euro alan 25 yaşındaki forvetin maaşı için kaynak arıyor. Daha önce, "Hiçbir oyuncuya 1 milyon 500 bin euro'dan fazla maaş vermeyeceğiz" diyen yönetim, Norveçli için bu kararı delmeyi düşünüyor. Bu nedenle iş adamlarına ulaşan yöneticiler, "Bu transfer için katkılarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
UĞURCAN'A HELALDİR
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın artık transfer olması gerektiğini söyledi. Tekelioğlu, "Yusuf'a da 'Hemen git' demiştim, şimdi aynısını Uğurcan'a da söylüyorum. Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. Bursa'dan Ali Akman, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz, bizden Selçuk İnan para kazandırmadan ayrıldılar. Bu çocuklar hep kulübü düşündü ve düşünüyor" açıklamasında bulundu. (Fotomaç)
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