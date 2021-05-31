31 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor borçlarının yapılanmasını tamamladı!

Fırtına borçlarının yapılanmasını tamamladı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.

Kulübü, borçlarının yapılandırmasını tamamladı

, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.

'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası AŞ, ve 'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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