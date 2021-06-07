07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor ve Fenerbahçe Zinedine Ferhat'a talip oldu!

Fırtına'nın gözdesine F.Bahçe de talip!
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika transfer haberi: gelecek sezon için gündemine 'ı aldı. 28 yaşındaki futbolcu ile 'de ilgileniyor. ( haberleri)

Nimes'den sadece 'i istemediği aynı zamanda orta saha oyuncusu için de girişimde bulunduğu kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre küme düşen Nimes'de devam etmek istemeyen 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 33 maçta 6 gol kaydetti, 10 asist yaptı. Oyuncuya 'nin de ilgisi bulunuyor.
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