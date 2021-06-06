07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Jakub Swierczok için harekete geçti!

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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika transfer haberi: gelecek sezon transfer çalışmalarında ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak  ekibi 'de geçiren  için harekete geçti. ( haberleri)

ve 'ya imza attırarak transfere hızlı bir giriş yapan 'un durmaya niyeti yok. mevkisine öncelik veren bordo-mavililerde operasyon 4 koldan devam ediyor. ve isimlerinden sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi listesine sürpriz bir ismi aldı.

YENİ GÖZDE JAKUB SWIERCZOK!
Kadrosuna en az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonu ekibi 'de geçiren için devreye girdiği iddia edildi. 'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 'da 23 maça çıkan Jakub Swierczok 15 gol ve 3 asistlik katkısıyla göz doldurdu.

Golcü futbolcu, santrfor mevkisinin haricinde bölgesinde de görev yapabiliyor.

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