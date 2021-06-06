Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Jakub Swierczok için harekete geçti!
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gelecek sezon transfer çalışmalarında ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Polonya Ligi ekibi Piast Gliwice'de geçiren Jakub Swierczok için harekete geçti. (TS spor haberleri)
Bruno Peres ve Gervinho'ya imza attırarak transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok. Santrfor mevkisine öncelik veren bordo-mavililerde operasyon 4 koldan devam ediyor. Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius isimlerinden sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi listesine sürpriz bir ismi aldı.
YENİ GÖZDE JAKUB SWIERCZOK!
Kadrosuna en az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekibi Piast Gliwice'de geçiren Jakub Swierczok için devreye girdiği iddia edildi. Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Polonya Süper Ligi Ekstraklasa'da 23 maça çıkan Jakub Swierczok 15 gol ve 3 asistlik katkısıyla göz doldurdu.
Golcü futbolcu, santrfor mevkisinin haricinde on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
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