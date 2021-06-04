Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Fernando teklifi! Son karar Abdullah Avcı'da...
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililere son olarak Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha Fernando menajerler tarafından önerildi. İşte transfer sürecine dair son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. İşte bordo-mavililerin listesine dahil olan son isim ve detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre, menajerler bu kez de Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha Fernando için Karadeniz devinin kapısını çaldı. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.
TECRÜBELİ İSİM
Yönetimde bu futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fernando'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.
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