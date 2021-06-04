Fotomaç'ın haberine göre, menajerler bu kez de Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha Fernando için Karadeniz devinin kapısını çaldı. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.