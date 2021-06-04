04 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Fernando teklifi! Son karar Abdullah Avcı'da...

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililere son olarak Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha Fernando menajerler tarafından önerildi. İşte transfer sürecine dair son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Fernando teklifi! Son karar Abdullah Avcı'da...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2021

, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. İşte bordo-mavililerin listesine dahil olan son isim ve detaylar...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Fernando teklifi! Son karar Abdullah Avcı'da...

Fotomaç'ın haberine göre, menajerler bu kez de takımında forma giyen orta saha için Karadeniz devinin kapısını çaldı. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Fernando teklifi! Son karar Abdullah Avcı'da...

TECRÜBELİ İSİM
Yönetimde bu futbolcuyu teknik direktör 'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk için hazırız Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk için hazırız
Fırtına'da büyük heyecan! Hamsik ve Sörloth... Fırtına'da büyük heyecan! Hamsik ve Sörloth...
Golcü gün sayıyor! İşte sözleşme şartları... Golcü gün sayıyor! İşte sözleşme şartları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör