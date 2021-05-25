Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! "Yeniden görüşün"
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis'te forma giyen Cristian Tello için İspanyol kulübüyle anlaşamamıştı. 29 yaşındaki oyuncu Fırtına'ya haber yolladı ve "Beni alın" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Peres ve Gervinho ile anlaşan Karadeniz devi Real Betis'ten Cristian Tello için de girişimlerde bulunmuştu.
Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya inmişti. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti. Tello'nun bazı hakları Barcelona'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor.
TEKLİF YÜKSELTİLECEK
Fotomaç'ın haberine göre; Temaslardan haberdar olan Tello, bordo- mavili formaya sıcak baktığını bildirdi ve "Gelmek istiyorum. Benim için kulübümle bir kez daha görüşün" haberi yolladı. Tecrübeli futbolcunun Betis yönetimine bordomavililerin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığı dile getiriliyor.
Fırtına'nın yeni bir öneri ile Betis'in kapısını çalacağı, oyuncunun da fedakarlık yapacağı belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol yıldız, Barcelona'da ise 86 karşılaşmaya çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barça forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 kez fileleri sarsarken, 14 de asist yaparak önemli katkılar sunmuştu.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen Tello, kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi. Betis ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.
DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.
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