25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! "Yeniden görüşün"

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis'te forma giyen Cristian Tello için İspanyol kulübüyle anlaşamamıştı. 29 yaşındaki oyuncu Fırtına'ya haber yolladı ve "Beni alın" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! Yeniden görüşün
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan , transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. ve ile anlaşan Karadeniz devi 'ten için de girişimlerde bulunmuştu.

Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! Yeniden görüşün

Bu sezon ekiplerinden 'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya inmişti. , 'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti. Tello'nun bazı hakları 'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor.

Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! Yeniden görüşün

TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Temaslardan haberdar olan Tello, bordo- mavili formaya sıcak baktığını bildirdi ve "Gelmek istiyorum. Benim için kulübümle bir kez daha görüşün" haberi yolladı. Tecrübeli futbolcunun yönetimine bordomavililerin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığı dile getiriliyor.

Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! Yeniden görüşün

Fırtına'nın yeni bir öneri ile 'in kapısını çalacağı, oyuncunun da fedakarlık yapacağı belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol yıldız, 'da ise 86 karşılaşmaya çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barça forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 kez fileleri sarsarken, 14 de asist yaparak önemli katkılar sunmuştu.

Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! Yeniden görüşün

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen Tello, kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi. ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.

Cristian Tello Trabzonspor'a haber yolladı! Yeniden görüşün

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde , Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

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