Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya inmişti. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti. Tello'nun bazı hakları Barcelona'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor.