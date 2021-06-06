07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezon lige damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Takıma önemli transferler yapmak isteyen bordo mavililerde, hedeflerden birisi de sol bek. Fırtına, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için Leipzig'in yolunu tutan Marcelo Saracchi'nin peşinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

, yeni sezon öncesinde şampiyonluk hasretine son vermek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

önderliğinde sezona başlayacak olan bordo mavililer, transferde önemli hamleler yapmaya devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

Forvet ve orta sahanın yanı sıra Bordo mavililer, savunmanın soluna da nokta atışı bir takviye gerçekleştirecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

4-5 isim üzerinden çalışmalara devam eden Yönetimi, konusunda tekrar 'in kapısını çalacak. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede kulübü, "Önceliğimiz oyuncuyu satmak. 6 milyon Euro istiyoruz" demişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

Fanatik'in haberine göre, ekibi 23 yaşındaki yıldızı kiralayabileceklerini iletti. Yeni görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek ve sözleşmeye maksimum 2 milyon Euro civarı satın alma maddesi konulabileceği söylenecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

'daki 1.5 sezonluk kiralık kontratı biten Sarachhi'nin ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Başkan Ağaoğlu devrede Teknik direktör , başarılı sol bekin transferine onay vermiş durumda.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

ile iyi ilişkileri bulunan Başkan , bu transferde şartları zorlayacak. yönetimi, Temmuz ayına kadar 3 bölgeye yapılacak transferleri bitirmek amacında.

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