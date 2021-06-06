Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!
Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezon lige damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Takıma önemli transferler yapmak isteyen bordo mavililerde, hedeflerden birisi de sol bek. Fırtına, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için Leipzig'in yolunu tutan Marcelo Saracchi'nin peşinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor, yeni sezon öncesinde şampiyonluk hasretine son vermek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Abdullah Avcı önderliğinde sezona başlayacak olan bordo mavililer, transferde önemli hamleler yapmaya devam etmek istiyor.
Forvet ve orta sahanın yanı sıra Bordo mavililer, savunmanın soluna da nokta atışı bir takviye gerçekleştirecek.
4-5 isim üzerinden çalışmalara devam eden Trabzonspor Yönetimi, Marcelo Saracchi konusunda tekrar Leipzig'in kapısını çalacak. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede Alman kulübü, "Önceliğimiz oyuncuyu satmak. 6 milyon Euro istiyoruz" demişti.
Galatasaray 'daki 1.5 sezonluk kiralık kontratı biten Sarachhi'nin Leipzig ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Başkan Ağaoğlu devrede Teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı sol bekin transferine onay vermiş durumda.
Leipzig ile iyi ilişkileri bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu transferde şartları zorlayacak. Trabzonspor yönetimi, Temmuz ayına kadar 3 bölgeye yapılacak transferleri bitirmek amacında.
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