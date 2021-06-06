Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Galatasaray'dan ayrılan Marcelo Saracchi için yeni teklif!

Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezon lige damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Takıma önemli transferler yapmak isteyen bordo mavililerde, hedeflerden birisi de sol bek. Fırtına, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için Leipzig'in yolunu tutan Marcelo Saracchi'nin peşinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde şampiyonluk hasretine son vermek adına güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Abdullah Avcı önderliğinde sezona başlayacak olan bordo mavililer, transferde önemli hamleler yapmaya devam etmek istiyor.

Forvet ve orta sahanın yanı sıra Bordo mavililer, savunmanın soluna da nokta atışı bir takviye gerçekleştirecek.

4-5 isim üzerinden çalışmalara devam eden Trabzonspor Yönetimi, Marcelo Saracchi konusunda tekrar Leipzig'in kapısını çalacak. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede Alman kulübü, "Önceliğimiz oyuncuyu satmak. 6 milyon Euro istiyoruz" demişti.

Fanatik'in haberine göre, Karadeniz ekibi 23 yaşındaki Uruguaylı yıldızı kiralayabileceklerini iletti. Yeni görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek ve sözleşmeye maksimum 2 milyon Euro civarı satın alma maddesi konulabileceği söylenecek.