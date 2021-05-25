25 Mayıs 2021, Salı

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Trabzonsporlu Caleb Ekuban’a İtalya'dan 2 talip!

Ekuban’a İtalya'dan 2 talip!
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Trabzonspor'un 'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, bordo-mavililerde gösterdiği performansla parladı. Ganalı yıldıza İtalya'dan 2 teklif var. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devi, Ekuban'ı 'den 1 milyon euro'ya almıştı. Ganalı hücum oyuncusunun bugünkü piyasa değeri 7 milyon euro'yu aşmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre; Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya'nın köklü kulüpleri 27 yaşındaki yıldızı isterken, Fırtına fiyatı 10 milyon euro bandına çekmek istiyor. Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi maçta 29 gol atıp 18 asist yapan Ekuban maç başına ise 2.01 puan ortalaması ile oynadı.

EN İYİ DÖNEMİ

Ekuban bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordomavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Koronavirüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri israrını sürdürüyor.

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