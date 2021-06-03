Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Hamsik ve Sörloth heyecanı! işte Fırtına'nın teklifi...
Son dakika transfer haberleri: Kadrosuna Gervinho ve Bruno Peres'i katan Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Marek Hamsik için çalışmalarına devam ederken, Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth içinde girişimlerini hızlandırdı. İşte son detaylar.. (TS spor haberleri)
Yeni sezon öncesi transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan ve Gervinho ile Bruno Peres'e imza attıran Trabzonspor'da, yeni hedef Alexander Sörloth ile Marek Hamsik. Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan taraftarların da yoğun ilgi göstererek bordomavili takıma çağırdığı Marek Hamsik transferini yönetim bu hafta noktalamak için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin görevlendirdiği menajerler dün tecrübeli futbolcunun menajeri ile masaya oturdu. Göteborg ile sözleşmesi de 30 Ağustos'ta sona erecek 33 yaşındaki Slovak orta saha için bordo-mavililer kulübüyle de görüşüp bu transferi daha erken noktalamayı hedefliyor. Oyuncuya 1.5 milyon euro'luk tavan maaş teklif edildi. Menajerler bonuslar da istedi. Görüşmeler devam ediyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de gol kralı olan ve daha sonra Leipzig'e transfer olan eski oyuncusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak yeniden kadroya katmak için de yoğun çaba harcıyor. Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki Norveçli forvet için en büyük engel oyuncunun yüksek maaşı. Bu noktada ekonomik arayışta olan ve şartların da biraz daha iyileştirilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren yönetim, hem oyuncu, hem menajeri, hem de Leipzig kulübü ile sıkı görüşme içerisinde. Karadeniz ekibinin yöneticileri, teknik direktör Abdullah Avcı ve taraftarların da takımda görmeyi çok istedikleri Alexander Sörloth transferini bitirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor
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