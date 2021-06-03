03 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Hamsik ve Sörloth heyecanı! işte Fırtına'nın teklifi...

Fırtına'da büyük heyecan! Hamsik ve Sörloth...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Kadrosuna ve 'i katan 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, için çalışmalarına devam ederken, 'de gol kralı olan içinde girişimlerini hızlandırdı. İşte son detaylar.. ( haberleri)

Yeni sezon öncesi transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan ve ile 'e imza attıran 'da, yeni hedef ile . Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan taraftarların da yoğun ilgi göstererek bordomavili takıma çağırdığı Marek Hamsik transferini yönetim bu hafta noktalamak için yoğun mesai harcıyor. ekibinin görevlendirdiği menajerler dün tecrübeli futbolcunun menajeri ile masaya oturdu. ile sözleşmesi de 30 Ağustos'ta sona erecek 33 yaşındaki Slovak orta saha için bordo-mavililer kulübüyle de görüşüp bu transferi daha erken noktalamayı hedefliyor. Oyuncuya 1.5 milyon euro'luk tavan maaş teklif edildi. Menajerler bonuslar da istedi. Görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor, 'de gol kralı olan ve daha sonra 'e transfer olan eski oyuncusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak yeniden kadroya katmak için de yoğun çaba harcıyor. ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki Norveçli forvet için en büyük engel oyuncunun yüksek maaşı. Bu noktada ekonomik arayışta olan ve şartların da biraz daha iyileştirilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren yönetim, hem oyuncu, hem menajeri, hem de Leipzig kulübü ile sıkı görüşme içerisinde. Karadeniz ekibinin yöneticileri, teknik direktör ve taraftarların da takımda görmeyi çok istedikleri Alexander Sörloth transferini bitirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor

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