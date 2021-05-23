Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Fırtına Gervinho ve Cornelius için çalışmalarını sıklaştırırken, son tekliflerini de yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti.
Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için İtalya'ya ikinci defa sefere çıktı.
Gervinho ile daha önce anlaşmaya varılmıştı. Bu transferde ıslak imzalar alınacak. Asıl hedef ise Andreas Cornelius... Fırtına, Danimarkalı forvet transferi için son teklifini sunacak. Karadeniz ekibinin yetkilendirdiği menajer daha önce hem Parma hem de Cornelius ile masaya oturmuştu.
Ancak Trabzonspor ne kulübü ne de oyuncuyu ikna edebilmişti. Yine de pazarlıklar sonlanmamış, ikinci defa randevu alınmıştı. İşte o gün geldi çattı, İtalya seferi başladı.
RAKAMLAR YÜKSELDİ
Karadeniz temsilcisi, kulüp adına çalışan menajeri ikinci defa İtalya'ya yolladı. Parma'ya yapılan 3 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. Trabzonspor, Çizme'nin sarı-lacivertli kulübüne zamlı öneri götürecek.
Yeni önereceği rakam 3.5 milyon euro olacak. Parma ikna edilirse, Trabzonspor bir kez daha Andreas Cornelius ile görüşecek. 28 yaşındaki forvete yine kulübün her futbolcu için belirlediği maksimum 1.5 milyon euro'luk garanti ücret ödenecek.
Yıldız golcüyü ikna etmek için ekstra bonuslara ekleme yapılacak. Cornelius'un son kararı vermesi istenecek.
3 KULÜP PEŞİNDE
Andreas Cornelius'u isteyen sadece Trabzonspor değil. Küme düşen Parma'da yoluna devam etmeyi düşünmeyen Danimarkalı yıldızı Alaves, Real Betis ve Kopenhag da istiyor.
Bu teklifler Cornelius'un aklını karıştırsa da Betis harici diğer kulüplerin Karadeniz temsilcisinin teklifine yaklaşma ihtimali bulunmuyor. Cornelius transferi olmazsa Trabzonspor alternatif isimlere yönelecek.
GERVINHO İMZALIYOR
Trabzonspor adına transfer pazarlıklarını yürüten menajerler Gervinho ile anlaşma sağlamıştı. Daha önceden el sıkışılan oyuncudan ıslak imza alınacak.
Menajerler buradan aldıkları belgeleri de bordo-mavili kulübe iletecek. Oyuncuya 28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ilk etap kampı tebliğ edilecek.
1.8 MİLYON EURO
Gervinho'nun Trabzonspor'dan kazanacağı para da belli oldu. Karadeniz temsilcisi, her oyuncuya verdiği tavan ücreti Gervinho için artırmadı. Tecrübeli hücum oyuncusu 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.
300 bin euro da imza parası kazanacak. Ayrıca performans bonusları da sözleşmesinde yer alacak.
Yunus Emre SEL
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