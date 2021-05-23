23 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Fırtına Gervinho ve Cornelius için çalışmalarını sıklaştırırken, son tekliflerini de yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.05.2021

Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için İtalya'ya ikinci defa sefere çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

ile daha önce anlaşmaya varılmıştı. Bu transferde ıslak imzalar alınacak. Asıl hedef ise ... Fırtına, Danimarkalı forvet transferi için son teklifini sunacak. Karadeniz ekibinin yetkilendirdiği menajer daha önce hem Parma hem de ile masaya oturmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Ancak ne kulübü ne de oyuncuyu ikna edebilmişti. Yine de pazarlıklar sonlanmamış, ikinci defa randevu alınmıştı. İşte o gün geldi çattı, İtalya seferi başladı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

RAKAMLAR YÜKSELDİ
Karadeniz temsilcisi, kulüp adına çalışan menajeri ikinci defa İtalya'ya yolladı. Parma'ya yapılan 3 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. , Çizme'nin sarı-lacivertli kulübüne zamlı öneri götürecek.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Yeni önereceği rakam 3.5 milyon euro olacak. Parma ikna edilirse, bir kez daha ile görüşecek. 28 yaşındaki forvete yine kulübün her futbolcu için belirlediği maksimum 1.5 milyon euro'luk garanti ücret ödenecek.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Yıldız golcüyü ikna etmek için ekstra bonuslara ekleme yapılacak. 'un son kararı vermesi istenecek.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

3 KULÜP PEŞİNDE
Andreas 'u isteyen sadece değil. Küme düşen Parma'da yoluna devam etmeyi düşünmeyen Danimarkalı yıldızı Alaves, Real Betis ve Kopenhag da istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Bu teklifler 'un aklını karıştırsa da Betis harici diğer kulüplerin Karadeniz temsilcisinin teklifine yaklaşma ihtimali bulunmuyor. Cornelius transferi olmazsa alternatif isimlere yönelecek.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

GERVINHO İMZALIYOR
adına transfer pazarlıklarını yürüten menajerler ile anlaşma sağlamıştı. Daha önceden el sıkışılan oyuncudan ıslak imza alınacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Menajerler buradan aldıkları belgeleri de bordo-mavili kulübe iletecek. Oyuncuya 28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ilk etap kampı tebliğ edilecek.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

1.8 MİLYON EURO
'nun 'dan kazanacağı para da belli oldu. Karadeniz temsilcisi, her oyuncuya verdiği tavan ücreti Gervinho için artırmadı. Tecrübeli hücum oyuncusu 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

300 bin euro da imza parası kazanacak. Ayrıca performans bonusları da sözleşmesinde yer alacak.

Yunus Emre SEL

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Lig devinden Rassoul hamlesi! Süper Lig devinden Rassoul hamlesi!
Fırtına'ya Bacca önerisi Fırtına'ya Bacca önerisi
Uğurcan'ın yeni adresi Lille olabilir! Uğurcan'ın yeni adresi Lille olabilir!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör