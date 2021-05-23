Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı

Gervinho ile daha önce anlaşmaya varılmıştı. Bu transferde ıslak imzalar alınacak. Asıl hedef ise Andreas Cornelius... Fırtına, Danimarkalı forvet transferi için son teklifini sunacak. Karadeniz ekibinin yetkilendirdiği menajer daha önce hem Parma hem de Cornelius ile masaya oturmuştu.