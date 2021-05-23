23 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan ve birçok oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Trabzonspor, gündemine flaş bir ismi aldı. Gervinho, Peres ve Koita'yla el sıkışan bordo mavililer, Fransa Ligi'nde top koşturan yetenekli oyuncuyu transfer etmek istiyor. İşte o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.05.2021

Transferde birçok isimle prensipte anlaşmaya varan , çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo mavililer, 'ni kasıp kavuran yıldız ismi listesine aldı.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

Bordo-Mavililer öncelikle forvet ve sol bek takviyelerine ağırlık verdi. Golcü konusunda , , , , gibi isimler listede.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

'nın savunmanın solu için ise öncelikli hedefi .

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

Nimes'in Fransa Ligue 1'den düşmesi sonrası görüşmeleri hızlandıran Karadeniz ekibi, 1.5 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Nimes ise ilk görüşmede 3-4 milyon Euro arası bir rakam talep etti. Ancak Meling'in ayrılmak istemesi nedeniyle Fransızlar'ın eli güçlü değil. Üstelik Nimes, ciddi bir ekonomik kriz içinde.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

Fırtına, Bruno ile her konuda anlaştı.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

'da da pürüz bulunmuyor.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

'dan boşa çıkan ile de sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

Fanatik'in haberine göre, Nimes'teki krizi fırsat bilen , Fransa ekibinin yıldız oyuncusu 'ı da gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI!

Cezayirli kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 33 lig karşılaşmasında 6 gol, 10 asistlik performans gösterdi.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

28 yaşındaki Ferhat'ın şartlarını araştırmaya başlayan , Nimes ile 1 yıl kontratı kalan yıldız ismin maliyeti yüksek olmazsa, devreye girecek. Eğer Nimes kulübü iflasını açıklarsa, oyuncunun serbest kalma durumu dahi konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

, 'de takımında futbola başladı. takımlarından 'a transfer olan yıldız isim, 2016 yılında da Fransa'ya AC 'ye gitmişti. 2019 yazında Le Havre'den bedelsiz olarak Nimes'e giden 28 yaşındaki futbolcu, orta sahanın çeşitli bölgelerinde ve kanat pozisyonunda oynayabiliyor.

Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

Milli Takımı'nda da 23 kez forma giyen Ferhat'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı Fırtına'dan çifte harekat! Son teklifler yapıldı
Süper Lig devinden Rassoul hamlesi! Süper Lig devinden Rassoul hamlesi!
Fırtına'ya Bacca önerisi Fırtına'ya Bacca önerisi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör