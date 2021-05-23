Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız

Nimes'in Fransa Ligue 1'den düşmesi sonrası görüşmeleri hızlandıran Karadeniz ekibi, 1.5 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Nimes ise ilk görüşmede 3-4 milyon Euro arası bir rakam talep etti. Ancak Meling'in ayrılmak istemesi nedeniyle Fransızlar'ın eli güçlü değil. Üstelik Nimes, ciddi bir ekonomik kriz içinde.