Son dakika transfer haberi: Krizi fırsata çevirecek! Trabzonspor'a flaş yıldız
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan ve birçok oyuncuyla prensipte anlaşmaya varan Trabzonspor, gündemine flaş bir ismi aldı. Gervinho, Peres ve Koita'yla el sıkışan bordo mavililer, Fransa Ligi'nde top koşturan yetenekli oyuncuyu transfer etmek istiyor. İşte o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Transferde birçok isimle prensipte anlaşmaya varan Trabzonspor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo mavililer, Fransa Ligi'ni kasıp kavuran yıldız ismi listesine aldı.
Bordo-Mavililer öncelikle forvet ve sol bek takviyelerine ağırlık verdi. Golcü konusunda Sörloth, Cornelius, Giakoumakis, Tiquinho Soares, Mohamed Sherif gibi isimler listede.
Abdullah Avcı'nın savunmanın solu için ise öncelikli hedefi Birger Meling.
Nimes'in Fransa Ligue 1'den düşmesi sonrası görüşmeleri hızlandıran Karadeniz ekibi, 1.5 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Nimes ise ilk görüşmede 3-4 milyon Euro arası bir rakam talep etti. Ancak Meling'in ayrılmak istemesi nedeniyle Fransızlar'ın eli güçlü değil. Üstelik Nimes, ciddi bir ekonomik kriz içinde.
Fırtına, Bruno Peres ile her konuda anlaştı.
Gervinho'da da pürüz bulunmuyor.
Fanatik'in haberine göre, Nimes'teki krizi fırsat bilen Trabzonspor, Fransa ekibinin yıldız oyuncusu Zinedine Ferhat'ı da gündemine aldı.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI!
Cezayirli kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 33 lig karşılaşmasında 6 gol, 10 asistlik performans gösterdi.
28 yaşındaki Ferhat'ın şartlarını araştırmaya başlayan Trabzonspor, Nimes ile 1 yıl kontratı kalan yıldız ismin maliyeti yüksek olmazsa, devreye girecek. Eğer Nimes kulübü iflasını açıklarsa, oyuncunun serbest kalma durumu dahi konuşuluyor.
Zinedine Ferhat, Cezayir'de Academie FAF takımında futbola başladı. Birinci Lig takımlarından USM Alger'a transfer olan yıldız isim, 2016 yılında da Fransa'ya AC Le Havre'ye gitmişti. 2019 yazında Le Havre'den bedelsiz olarak Nimes'e giden 28 yaşındaki futbolcu, orta sahanın çeşitli bölgelerinde ve kanat pozisyonunda oynayabiliyor.
Cezayir Milli Takımı'nda da 23 kez forma giyen Ferhat'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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