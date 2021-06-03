03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita için gün sayıyor!
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda mutlak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer forvet konusunda Fode Koita'yı kadroya katmak için gün sayıyor. (TS spor haberleri)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Gervinho ve Peres'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan bordo-mavililerde sıra Fode Koita'ya geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere. Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için geri sayıma geçti. Kasımpaşa'yla kontratı resmen biten oyuncu tatil sonrası şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda Fırtına için ter dökecek.
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