03 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita için gün sayıyor!

Golcü gün sayıyor! İşte sözleşme şartları...
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'de 2021-2022 sezonunda mutlak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer forvet konusunda 'yı kadroya katmak için gün sayıyor. ( haberleri)

Teknik direktör 'nın özellikle istediği ve 'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan bordo-mavililerde sıra 'ya geldi. Fotomaç'ın haberine göre, 'da gösterdiği başarılı performansın ardından 'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere. temsilcisi Koita'ya imza attırmak için geri sayıma geçti. Kasımpaşa'yla kontratı resmen biten oyuncu tatil sonrası şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. Kasımpaşa'dan önce , , , ve formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda için ter dökecek.
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