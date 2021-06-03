03 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır fark yaratıyor! Değerine değer kattı...

Uğurcan fark yaratıyor! Değerine değer kattı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: formasıyla sezonun damga vuran isimlerinin başında gelen , sergilediği mükemmel performasn ile değerine değer kattı. İşte detaylar... ( haberleri)

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'taki son güncellemeye göre; bordomavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euro'luk artış oldu. Fotomaç'ın derlediği habere göre 5 oyuncu değer kaybı yaşadı, 11 isim sabit kaldı. 'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan , değerini 16 milyondan 19 milyon euro'ya çıkardı. 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, 5 milyondan 5.5 milyon euro'ya, 4.2 milyondan 4.8 milyon euro'ya, 3.3 milyondan 3.5 milyon euro'ya, 2.8 milyondan 3 milyon euro'ya, 1.2 milyon euro'dan 1.8 milyon euro'ya yükseltti.
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