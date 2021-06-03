03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır fark yaratıyor! Değerine değer kattı...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor formasıyla sezonun damga vuran isimlerinin başında gelen Uğurcan Çakır, sergilediği mükemmel performasn ile değerine değer kattı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'taki son güncellemeye göre; bordomavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euro'luk artış oldu. Fotomaç'ın derlediği habere göre 5 oyuncu değer kaybı yaşadı, 11 isim sabit kaldı. Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır, değerini 16 milyondan 19 milyon euro'ya çıkardı. Bakasetas 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, Ekuban 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, Hugo 5 milyondan 5.5 milyon euro'ya, Edgar 4.2 milyondan 4.8 milyon euro'ya, Berat 3.3 milyondan 3.5 milyon euro'ya, Serkan 2.8 milyondan 3 milyon euro'ya, Yusuf 1.2 milyon euro'dan 1.8 milyon euro'ya yükseltti.
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