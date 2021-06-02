02 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Arturo Vidal bombası!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatıyla birlikte harekete geçen bordo-mavili ekip, aradığı yıldızı buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Arturo Vidal bombası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen 'da transfer çalışmaları sürüyor. ve 'yu kadrosuna katan bordo-mavililer Sörloth transferi için de girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Arturo Vidal bombası!

Fırtına'nın gündeminde olan bir diğer isim ise Slovak yıldız . Bordo-mavililer EURO 2020'de boy gösterecek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fırtına bir yandan da alternatif isimlerle ilgili çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Arturo Vidal bombası!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; orta sahaya tecrübeli ve marka bir oyun aklı arıyor. Bu yüzden devre arasında 'le görüşülmüştü. için Karagümrük'ten fikir alınmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Arturo Vidal bombası!

'ın da gündemine de gelen ile 'da bordo-mavililere önerildi. Banega değil de Hamsik olmazsa Vidal için bir görüşme yapılması fikri ön plana çıktı. Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kadroda düşünülmediği iddia edilmişti.

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