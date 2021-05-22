22 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı!

Avcı'nın Riva heyecanı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Son dakika spor haberleri: yeni sezon öncesi hazırlaklarına 'nde devam edecek. Teknik direktör için Tesisleri'nin büyük bir önemi var. ( haberleri)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'nin gelişiminde önemli katkısı bulunan Teknik Direktörü , yeni sezon hazırlıklarını burada yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da 'da başlaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp temmuz ayının ilk haftasında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Riva Tesisleri Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için ise ayrı bir önem taşıyor. Başarılı teknik adamın tesislerin gelişiminde katkısı bulunuyor. Genç Milli Takımlar'da çalıştığı dönemde Şampiyonu ve dünya dördüncüsü olan takımları Riva'da toplayan Avcı, bordo-mavili takımı da yeni sezon öncesi burada hazırlayacak.

Riva Tesisleri'ne geldiği her dönemde büyük bir heyecan yaşadığını her fırsatta dile getiren Abdullah Avcı, Trabzonspor'u yeni sezona burada hazırlayacak. Avrupa'nın birçok kamp yerinden daha iyi standartlara sahip olan tesis coğrafi açıdan da birçok güzelliği içinde barındırıyor.
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