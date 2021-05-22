22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da Trabzon'da başlaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp temmuz ayının ilk haftasında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Riva Tesisleri Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için ise ayrı bir önem taşıyor. Başarılı teknik adamın tesislerin gelişiminde katkısı bulunuyor. Genç Milli Takımlar'da çalıştığı dönemde Avrupa Şampiyonu ve dünya dördüncüsü olan takımları Riva'da toplayan Avcı, bordo-mavili takımı da yeni sezon öncesi burada hazırlayacak.
Riva Tesisleri'ne geldiği her dönemde büyük bir heyecan yaşadığını her fırsatta dile getiren Abdullah Avcı, Trabzonspor'u yeni sezona burada hazırlayacak. Avrupa'nın birçok kamp yerinden daha iyi standartlara sahip olan tesis coğrafi açıdan da birçok güzelliği içinde barındırıyor.
Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi hazırlaklarına Riva Tesisleri'nde devam edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı için Riva Tesisleri'nin büyük bir önemi var. (TS spor haberleri)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nin gelişiminde önemli katkısı bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarını burada yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da Trabzon'da başlaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp temmuz ayının ilk haftasında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Riva Tesisleri Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için ise ayrı bir önem taşıyor. Başarılı teknik adamın tesislerin gelişiminde katkısı bulunuyor. Genç Milli Takımlar'da çalıştığı dönemde Avrupa Şampiyonu ve dünya dördüncüsü olan takımları Riva'da toplayan Avcı, bordo-mavili takımı da yeni sezon öncesi burada hazırlayacak.
Riva Tesisleri'ne geldiği her dönemde büyük bir heyecan yaşadığını her fırsatta dile getiren Abdullah Avcı, Trabzonspor'u yeni sezona burada hazırlayacak. Avrupa'nın birçok kamp yerinden daha iyi standartlara sahip olan tesis coğrafi açıdan da birçok güzelliği içinde barındırıyor.
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