02 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor için Johan Mojica iddiası!

Fırtına'ya Kolombiyalı sol bek! İspanyol basını duyurdu
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ve takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, bordo-mavililerin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Elche'de forma giyen ve bonservisi 'da bulunan ile ilgilendiğini öne sürdü. (TS spor haberi)

Sol bek arayışlarını sürdüren için 'dan bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin Elche kulübünde kiralık olarak forma giyen ile ilgilendiği belirtildi. basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Elche, Mojica'nın 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Trabzonspor devreye girecek. Elche'nin 28 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanması için son günün 30 Haziran olduğu belirtildi. Bonservisi 'de olan Kolombiyalı asıllı İspanyol sol bek bu sezonun ilk yarısında 'da forması giydi. İkinci yarıda ise 'da Elche'ye kiralandı. 'da 11 maça çıkan sol bek, La Liga'da ise 17 maçta görev alırken 'nde de 2 maçta görev yaptı.

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