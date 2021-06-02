Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gervinho ve Bruno Peres takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, bordo-mavililerin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Elche'de forma giyen ve bonservisi Girona'da bulunan Johan Mojica ile ilgilendiğini öne sürdü. (TS spor haberi)

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin Elche kulübünde kiralık olarak forma giyen Johan Mojica ile ilgilendiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Elche, Mojica'nın 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Trabzonspor devreye girecek. Elche'nin 28 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanması için son günün 30 Haziran olduğu belirtildi. Bonservisi Girona FC'de olan Kolombiyalı asıllı İspanyol sol bek bu sezonun ilk yarısında İtalya'da Atalanta forması giydi. İkinci yarıda ise La Liga'da Elche'ye kiralandı. Serie A'da 11 maça çıkan sol bek, La Liga'da ise 17 maçta görev alırken Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta görev yaptı.

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