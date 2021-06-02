02 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ahmet Ağaoğlu 29’a ulaştı

Ağaoğlu 29’a ulaştı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika spor haberleri: devinde 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan , 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

devinde 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan , 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu dönem takviyelerin devam edeceği de açıklandı.

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