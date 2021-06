"BUGÜNDEN İTİBAREN MÜCADELEMİZ ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİDİR"

Bu süre zarfında yaptıkları çalışmaların ardından gelecek sezon için artık şampiyonluk planları yaptıklarını da ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Bu üç sene içerisinde beklentiye girmeyin ama asla ve asla zirveden uzakta durmayacağız demiştik. Bu 3 yılda hem idari, hem finansal hem de sportif olarak yapılandık. Bunu yaparken de müzemize 2 tane kupa getirdik ve yarışın içerisinde olduk. Şampiyonluğu da son haftalara kadar kovaladık. Şu an için ise hocamız bile şampiyonluktan bahsediyor. Trabzonspor önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olacaktır. Bugünden itibaren mücadelemiz şampiyonluk mücadelesidir. Oluruz olamayız onu bilemeyiz ama bunun için mücadele edeceğiz. Bu üç sene içinde ne değişti diyorsanız 130 tane icra davası, 30'un üzerinde FIFA'da aleyhte kesinleşmiş dava, 7 aydır ödenemeyen maaşlar ve her gün ihtar çekilen bir kulüpten işleyen bir ekonomiye dönüş yaptık. Ekonomisi sorunsuz işleyen bir yapılanmaya kavuştuk. Bugün yurt dışına en fazla oyuncu göndererek kaynak getiren kulüp konumunda Trabzonspor. Trabzonspor kulübünün adı Avrupa futbolunda çok farklı bir noktaya geldi ve tabi ki bundan sonraki hedef de şampiyonluk. Bu mücadeleyi verecek güçlü bir yapımız şu an var" vurgusunda bulundu.