Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sol bek hamlesi Kwadwo Asamoah!
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, sol bek bölgesi için Kwadwo Asamoah için harekete geçti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i transfer eden Trabzonspor'da şimdiki hedef sol bek transferi! Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Marlon, Baker ve Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor transferde doğru adımlar atmak istiyor.
Sol bek için gündeme gelen son isim Kwadwo Asamoah oldu.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Cagliari ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun İtalya'dan ayrılabileceği iddia edildi.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğunun vurgusu yapıldı.
Transfermarkt'te de yıldız futbolcunun yüzde 64'le Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia edildi.
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