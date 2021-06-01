01 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sol bek hamlesi Kwadwo Asamoah!

Fırtına'dan sol bek hamlesi! Abdullah Avcı...
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan , gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, sol bek bölgesi için Kwadwo Asamoah için harekete geçti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Parma'dan ve 'dan Bruno Peres'i transfer eden 'da şimdiki hedef sol bek transferi! , Hosseini, Marlon, Baker ve Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor transferde doğru adımlar atmak istiyor.

Sol bek için gündeme gelen son isim Kwadwo Asamoah oldu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun İtalya'dan ayrılabileceği iddia edildi.

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğunun vurgusu yapıldı.

Transfermarkt'te de yıldız futbolcunun yüzde 64'le Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia edildi.

Avcı'dan flaş Sörloth sözleri! haberin devamı

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