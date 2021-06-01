Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sol bek hamlesi Kwadwo Asamoah!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'la anlaştıktan sonra bordo-mavililerde dış sahada yenilmezlik serisi oluşturmuş ve büyük bir çıkış yakalamıştı. Deneyimli çalıştırıcı sezonu değerlendirirken, bitmesi yakın olan birkaç oyuncu olduğunu ifade etti. Avcı'dan ayrıca Sörloth ve Marek Hamsik'e dair çarpıcı açıklamalar da geldi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)