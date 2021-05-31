TEKLİFİNİZ ÇOK CAZİP

Steven Caulker'dan Trabzonspor'un beklediği cevap geldi. 29 yaşındaki İngiliz savunmacı "Teklifiniz beni çok mutlu etti. Çok cazip. Ancak bir süredir İngiltere'den uzağım. Oradan aldığım teklifler var. Görüşmelerim de devam ediyor. Hala kafamda bazı şeyleri netleştiremedim. Eğer Türkiye'de kalmaya karar verirsem size söz ilk sizinle iletişime geçeceğim" ifadelerini kullandı. Trabzonspor, Caulker'ın bu cevabı sonrası oyuncuyla iletişimi koparmazken yine de olumsuz bir ihtimale karşılık alternatifleriyle temaslarını sürdürüyor.