Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un istediği Steven Caulker’dan flaş cevap! "Türkiye'de kalırsam..."
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'ı gündemine almıştı. Başarılı savunmacıdan, bordo mavililere cevap geldi. 29 yaşındaki oyuncu, "İngiltere'den görüştüğüm takımlar var. Eğer Türkiye'de kalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Fırtına Gervinho ve Bruno Peres'ten sonra Steven Caulker'ı gündemine aldı. Deneyimli stoper de Trabzonspor'a haber gönderdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde girişimler sürerken, Abdullah Avcı ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket ediliyor.
Karadeniz temsilcisi geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte hem bireysel hem de takım savunmasını geliştirmişti. Vitor Hugo ve Edgar İe ikilisiyle müthiş bir başarı yakalayan deneyimli hoca Majid Hosseini ile Hüseyin Türkmen'in performansından ise memnun kalmamıştı. Hosseini ile yollar ayrılırken bordo mavililer 'güvenilir' bir stoperin peşine düşmüştü. Avcı'nın isteğiyle de rota Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'a çevrilmişti. Fırtına, İngiliz savunma oyuncusuna teklifini sunmuştu. Caulker düşünmek için süre istemişti.
TEKLİFİNİZ ÇOK CAZİP
Steven Caulker'dan Trabzonspor'un beklediği cevap geldi. 29 yaşındaki İngiliz savunmacı "Teklifiniz beni çok mutlu etti. Çok cazip. Ancak bir süredir İngiltere'den uzağım. Oradan aldığım teklifler var. Görüşmelerim de devam ediyor. Hala kafamda bazı şeyleri netleştiremedim. Eğer Türkiye'de kalmaya karar verirsem size söz ilk sizinle iletişime geçeceğim" ifadelerini kullandı. Trabzonspor, Caulker'ın bu cevabı sonrası oyuncuyla iletişimi koparmazken yine de olumsuz bir ihtimale karşılık alternatifleriyle temaslarını sürdürüyor.
İNGİLTERE RİSKLİ
Steven Caulker henüz altyapıda oynarken büyük potansiyeliyle dikkat çekiyordu. Bonservisi 12 milyon euro seviyelerine kadar çıktı. Aralarında Tottenham ve Liverpool'un da bulunduğu birçok İngiliz ekibi ona kapısını açtı ancak Caulker'ın önünde ciddi iki engel vardı: Alkol ve kumar.
BONSERVİSİ ELİNDE İSTANBUL PEŞİNDE
Steven Caulker'ın Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olduğu için talibi de çok. Sezon bittikten sonra da hemen İngiltere'ye dönmedi önce İstanbul'da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temas kurdu. Trabzonspor'un bu transferde İstanbul'dan ciddi rakipleri var. (Fotomaç)
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