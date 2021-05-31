Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!
Trabzonspor, gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bursaspor formasıyla parlayan genç yıldız, Fırtına'ya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Yeni sezon öncesi Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde girişimlerini sıklaştıran bordo-mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
FIRTINA'DA GÜNDEM EMİRHAN
Fotomaç'ın haberine göre; Emirhan Aydoğan, Bursaspor formasıyla bu sezon yıldızını iyice parlattı.
30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı. Trabzonspor da 2024'e kadar yeşil-beyazlılarla kontratı olan 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da Emirhan için kuyrukta bekliyor.
EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?
Doğum Yeri : OSMANGAZİ
Doğum Tarihi : 26 Haziran 1997
Uyruk : TC
Lisans Bilgileri
Lisans No : 1647818
Kulüp : BURSASPO
RSözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2020
Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2024
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