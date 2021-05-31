31 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!

Trabzonspor, gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bursaspor formasıyla parlayan genç yıldız, Fırtına'ya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Yeni sezon öncesi 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!

Teknik direktör önderliğinde girişimlerini sıklaştıran bordo-mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!

, 'un yıldızı için devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!

FIRTINA'DA GÜNDEM EMİRHAN

Fotomaç'ın haberine göre; , formasıyla bu sezon yıldızını iyice parlattı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!

30 maçta 7 defa ağları sarsıp 4 asist yaptı. da 2024'e kadar yeşil-beyazlılarla kontratı olan 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!

Ancak , ve da Emirhan için kuyrukta bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Emirhan Aydoğan Trabzonspor'a geliyor!

EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?

Doğum Yeri :
Doğum Tarihi : 26 Haziran 1997
Uyruk : TC
Lisans Bilgileri
Lisans No : 1647818
Kulüp :
RSözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2020
Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2024

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