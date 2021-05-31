31 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!

Trabzonspor'da sol bek için flaş bir isim daha gündeme geldi. Fırtına, Bayer Leverkusen'in sambacı sol bekinin peşine düştü. Bordo mavililer, Alman ekibinin gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan yıldız için önümüzdeki hafta girişimlerde bulunacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Yeni sezon öncesinde transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, ve hamleleriyle ses getirmişti. , sol bek için de gündemine yıldız bir ismi aldı...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!

Takvim'in haberine göre; - Mavililer, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Marlon'un boşluğunu vatandaşı ile doldurmayı planlıyor. Bayer 'de forma giyen yıldız oyuncu Borges'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPACAK
Alman ekibi 27 yaşındaki Borges'in önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmüyor. Bu nedenle transferde Trabzonspor'un işi daha kolay olacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!

1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için -Mavililer'in 4 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. Alman ekibinin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!

SOL BEKTE BAŞKA ADAYLAR DA VAR
Trabzonspor'un sol bek adayları ile sınırlı değil... forması giyen ve Norveçli diğer adaylar...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!

Teknik Direktör 'un ayrılışı sonrasında sol beke acilen transfer istiyor. Yönetimin önümüzdeki hafta sol bek transferini sonuçlandırması bekleniyor.

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