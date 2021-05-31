Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a sambacı sol bek!
Trabzonspor'da sol bek için flaş bir isim daha gündeme geldi. Fırtına, Bayer Leverkusen'in sambacı sol bekinin peşine düştü. Bordo mavililer, Alman ekibinin gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan yıldız için önümüzdeki hafta girişimlerde bulunacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezon öncesinde transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres hamleleriyle ses getirmişti. Karadeniz Fırtınası, sol bek için de gündemine yıldız bir ismi aldı...
Takvim'in haberine göre; Bordo- Mavililer, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Marlon'un boşluğunu vatandaşı Wendell Borges ile doldurmayı planlıyor. Bayer Leverkusen'de forma giyen yıldız oyuncu Borges'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPACAK
Alman ekibi Leverkusen 27 yaşındaki Borges'in önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmüyor. Bu nedenle transferde Trabzonspor'un işi daha kolay olacak.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Bordo-Mavililer'in 4 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. Alman ekibinin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
SOL BEKTE BAŞKA ADAYLAR DA VAR
Trabzonspor'un sol bek adayları Wendell Borges ile sınırlı değil... A Milli Takım forması giyen Umut Meraş ve Norveçli Birger Melling diğer adaylar...
Teknik Direktör Abdullah Avcı Marlon'un ayrılışı sonrasında sol beke acilen transfer istiyor. Yönetimin önümüzdeki hafta sol bek transferini sonuçlandırması bekleniyor.
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