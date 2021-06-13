13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Ekuban'a Saint-Etienne talip oldu!

Ekuban'a talip çıktı! Fransız ekibi...
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'un yıldız ismi 'a ekibi talip oldu. Bordo-mavililer Ganalı futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli belirledi. (TS spor haberleri)

'un yıldızı 'a 'dan sonra 'dan da talipler çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre Ganalı hücum oyuncusu 'in gündemine girdi. Trabzonspor, 27 yaşındaki golcü için 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor. Saint Etienne'in ise ilk teklifinin 4 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.
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