13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Trabzonsporlu Ekuban'a Saint-Etienne talip oldu!
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldız ismi Calep Ekuban'a Fransız ekibi talip oldu. Bordo-mavililer Ganalı futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli belirledi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban'a İtalya'dan sonra Fransa'dan da talipler çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre Ganalı hücum oyuncusu Saint-Etienne'in gündemine girdi. Trabzonspor, 27 yaşındaki golcü için 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor. Saint Etienne'in ise ilk teklifinin 4 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.
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