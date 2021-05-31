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Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor Mert Günok transferi için karşı karşıya!

Devler Mert için karşı karşıya!
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Gelecek sezon UEFA 'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosuna deneyimli bir kaleci katmak istiyor. Öte yandan 'da 'ın satışının ardından kaleye geçecek yeni isim gündemde. 'in iki dev kulübü, 'in kalecisi Mert Günok için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Beşiktaş'ın, 'un da talip olduğu Mert Günok'la görüştüğü iddia edildi.. Akşam'ın haberine göre; için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile temasta olduğu belirtildi. Uğurcan'ı 'ya satmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor da 'nın eski öğrencisi ile görüşüyor. Ancak Mert Günok'un, 'daki aile düzenini bozmamak için tercihini Beşiktaş'tan yana kullanacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDA YETİŞTİ

32 yaşındaki tecrübeli eldivenin kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitecek. Günok'un piyasa değeri 2 milyon 400 bin euro. altyapısından yetişen ve daha sonra Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan 32 yaşındaki başarılı kaleci Bursa'da da boy göstermişti. Mert kariyerindeki en büyük sıçramayı Başakşehir formasıyla gerçekleştirdi. Mert bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada ise kalesinde 50 gol gördü.

ERSİN'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Fransa ekiplerinden , Beşiktaş'ın genç kalecisi 'nu kadrosuna katmak isterken, Maignan'ın 'a transferi sonrası milli yıldızlarımızın formasını giydiği son şampiyon de devreye girdi. Beşiktaş 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. 20 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre Ersin'in piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak görünüyor.

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