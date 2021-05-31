Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor Mert Günok transferi için karşı karşıya!
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosuna deneyimli bir kaleci katmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın satışının ardından kaleye geçecek yeni isim gündemde. Spor Toto Süper Lig'in iki dev kulübü, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK TS haberleri)
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un da talip olduğu Mert Günok'la görüştüğü iddia edildi.. Akşam'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile temasta olduğu belirtildi. Uğurcan'ı Avrupa'ya satmak için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor da Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi ile görüşüyor. Ancak Mert Günok'un, İstanbul'daki aile düzenini bozmamak için tercihini Beşiktaş'tan yana kullanacağı belirtiliyor.
FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDA YETİŞTİ
32 yaşındaki tecrübeli eldivenin Başakşehir kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitecek. Günok'un piyasa değeri 2 milyon 400 bin euro. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve daha sonra Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan 32 yaşındaki başarılı kaleci Bursa'da da boy göstermişti. Mert kariyerindeki en büyük sıçramayı Başakşehir formasıyla gerçekleştirdi. Mert bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada ise kalesinde 50 gol gördü.
ERSİN'İN TALİPLERİ ARTIYOR
Fransa ekiplerinden Nice, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak isterken, Maignan'ın Milan'a transferi sonrası milli yıldızlarımızın formasını giydiği son şampiyon Lille de devreye girdi. Beşiktaş 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. 20 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre Ersin'in piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak görünüyor.
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