Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! 7 isim kiralık gidecek mi?
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ederken, Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, bordo-mavililerde yakın ilişkilerini kullanarak birçok genç futbolcuya talip oldu. İşte Hekimoğlu'nun istediği o isimler... (TS spor haberleri)
Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu ve Trabzonspor arasındaki iyi ilişkiler bu sezon transfere de yansıyacak.
61 saat'in haberine göre Son olarak Trabzonspor'un Gervinho transferinin tanıtımında fabrikayı kapatarak bordo mavili takıma jest yapan Hekimoğlu Trabzon'un bu sezon bordo mavili takım ile sıkı ilişkilerini transfere yansıtması bekleniyor.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bordo mavili takımın genç futbolcuları için harekete geçecek olan Hekimoğlu Trabzon'da gündemdeki oyuncular da netlik kazandı.
Hekimoğlu Trabzon'un Trabzonspor'dan kiralık gönderilmeleri durumunda söz aldığı futbolcular Kerem Baykuş, Muhammet Taha Tepe, Arda Akbulut, Hakan Yeşil, Anıl Rahmi Başaran, Abdurrahim Dursun ve Atakan Gündüz oldu.
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