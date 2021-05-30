30 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da! 7 isim kiralık gidecek mi?

Gözler Avcı'da! 7 isim kiralık gidecek mi?
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ederken, Kulübü Başkanı , bordo-mavililerde yakın ilişkilerini kullanarak birçok genç futbolcuya talip oldu. İşte Hekimoğlu'nun istediği o isimler... ( haberleri)

Kulübü Başkanı ve arasındaki iyi ilişkiler bu sezon transfere de yansıyacak.

61 saat'in haberine göre Son olarak Trabzonspor'un transferinin tanıtımında fabrikayı kapatarak bordo mavili takıma jest yapan Hekimoğlu Trabzon'un bu sezon bordo mavili takım ile sıkı ilişkilerini transfere yansıtması bekleniyor.

Trabzonspor teknik direktörü 'nın raporu doğrultusunda bordo mavili takımın genç futbolcuları için harekete geçecek olan Hekimoğlu Trabzon'da gündemdeki oyuncular da netlik kazandı.

Hekimoğlu Trabzon'un Trabzonspor'dan kiralık gönderilmeleri durumunda söz aldığı futbolcular , , , , , ve oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Monaco'nun Uğurcan teklifine yanıt! Avcı onu da istiyor Monaco'nun Uğurcan teklifine yanıt! Avcı onu da istiyor
Fırtına'dan Hamsik çıkarması! Önümüzdeki hafta... Fırtına'dan Hamsik çıkarması! Önümüzdeki hafta...
Trabzonspor'dan flaş karar! Abdulkadir Parmak... Trabzonspor'dan flaş karar! Abdulkadir Parmak...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör