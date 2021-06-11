Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve gelecek sezon Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho ve Hamsik gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'da listeye son olarak, Umut Meraş, Cristian Tello, Steven Caulker gibi isimler geldi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

REINALDO

Gervinho ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen bir diğer isim Reinaldo oldu. Trabzonspor, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti.

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

FODE KOITA

Fırtına 12. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmak üzere... Kasımpaşa forması giyen Koita ile anlaşan Trabzonspor, transfer tescil döneminin açılmasını bekliyor.

ALFONSO ESPINO

Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alfonso Espino Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

HALİL AKBUNAR

Galatasaray'ın ısrarla istediği Göztepe'nin yıldızı Trabzonspor'un radarına girdi. Yeni yabancı sınırlaması kararı ardından yerli transferine yönelen Fırtına, limitlerin açıklanmasını bekliyor.

STEVEN CAULKER

Bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve Süper Lig devlerinin radarında yer alan Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas ile görüşen yıldız futbolcu, Yunan yıldızdan oldukça olumlu tepkiler aldı.

CRISTIAN TELLO

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Cristian Tello'ya Meksika'dan talip çıktı. Cristian Tello için Meksika ekiplerinden Monterrey'in devreye girdiği belirtildi. Real Betis'in oyuncudan bonservis kazanmak istediği de aktarıldı.

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