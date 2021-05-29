Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Fode Koita imzaya kaldı! O tarih...
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile anlaşma sağlamıştı. Gineli forvet, 31 Mayıs'ın ardından kendini bordo-mavililere bağlayan imzayı atacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Gervinho ve Peres'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan bordo-mavililerde sıra Fode Koita'ya geldi.
Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere.
Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için 31 Mayıs'ı bekliyor. Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak olan oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.
Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda Fırtına için ter dökecek.
AİLESİYLE TATİLDE
Ailesiyle tatilde olan Koita bireysel olarak çalışmalarını ise aksatmıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren Koita, Fırtına'nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 3. yabancı oyuncu olacak.
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