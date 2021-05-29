Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Fode Koita imzaya kaldı! O tarih...

Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için 31 Mayıs'ı bekliyor. Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak olan oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.