Trabzonspor'da Abdullah Avcı Nwakaeme'ye hedeflerini anlattı
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 4. sırada bitiren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme'ye gelecek sezonki hedeflerini anlattı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de Trabzonspor'u dipten alıp 4. sıraya taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı sadece sahada değil, dışarıda da fazlasıyla çalışıyor. Alınacak oyuncuları bir bir arayarak projelerini anlatan deneyimli çalıştırıcı önceki gün evinde takımın yıldızlarından Anthony Nwakaeme'yi ağırladı. Avcı, tecrübeli oyuncuyla 1 saat görüştü. Başarılı çalıştırıcı, şimdiden Trabzonspor'un efsaneleri arasına giren Nwakaeme'ye gelecek sezon planlarını anlattı, onun fikirlerini dinledi. Avcı, Nwakaeme'ye şampiyonluk istediği gelecek yıl için özel sorumluluklar vereceğini kaydetti. Uğurcan Çakır'ın kulüpten ayrılması durumunda takım kaptanlığını da Nwakaeme'ye vereceğini şimdiden söyledi.
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