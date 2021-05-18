18 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Nwakaeme'ye hedeflerini anlattı

Avcı'dan Nwakaeme'ye özel görüşme!
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 4. sırada bitiren 'da teknik direktör , Nwakaeme'ye gelecek sezonki hedeflerini anlattı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de 'u dipten alıp 4. sıraya taşıyan teknik direktör sadece sahada değil, dışarıda da fazlasıyla çalışıyor. Alınacak oyuncuları bir bir arayarak projelerini anlatan deneyimli çalıştırıcı önceki gün evinde takımın yıldızlarından Anthony Nwakaeme'yi ağırladı. Avcı, tecrübeli oyuncuyla 1 saat görüştü. Başarılı çalıştırıcı, şimdiden Trabzonspor'un efsaneleri arasına giren Nwakaeme'ye gelecek sezon planlarını anlattı, onun fikirlerini dinledi. Avcı, Nwakaeme'ye şampiyonluk istediği gelecek yıl için özel sorumluluklar vereceğini kaydetti. Uğurcan Çakır'ın kulüpten ayrılması durumunda takım kaptanlığını da Nwakaeme'ye vereceğini şimdiden söyledi.

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