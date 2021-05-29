29 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Monaco Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için 12 milyon euro ve Onyekuru'yu teklif etti

Fırtına'ya flaş Uğurcan teklifi! Onyekuru...
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberi: temsilcisi , 'a 12 milyon euro ve Onyekuru'yu teklif etti.

Son dakika spor haberi: temsilcisi , 'a 12 milyon euro ve Onyekuru'yu teklif etti.
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