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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan 54 senede 153 yabancı oyuncu!

Fırtına'dan 54 senede 153 yabancı oyuncu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Trabzonspor, 'nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden 'i kadrosuna katarak 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, dün 'nın Parma Kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

EN FAZLA TRANSFER BREZİLYA'DAN

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.

Bordo-mavililer bugüne kadar ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

AHMET AĞAOĞLU 29 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan , 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Ağaoğlu döneminde Amiri, Hosseini (İran), , Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna Hersek), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), , (İngiltere) Manuel Da Costa (Fas), , , , , Flavio ve Peres (Brezilya), Plaza (Ekvator), Afobe (Kongo), Diabate (Mali), Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ile sözleşme imzalandı.

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