Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan 54 senede 153 yabancı oyuncu!
Trabzonspor, İtalya'nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden Bruna Peres'i kadrosuna katarak 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, dün İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
EN FAZLA TRANSFER BREZİLYA'DAN
Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.
Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı.
AHMET AĞAOĞLU 29 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ
Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.
Ağaoğlu döneminde Amiri, Hosseini (İran), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna Hersek), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere) Manuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Plaza (Ekvator), Afobe (Kongo), Diabate (Mali), Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ile sözleşme imzalandı.
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