09 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Trabzonspor'a sürpriz transfer! Lookman...

Leipzig'den Fırtına'ya sürpriz transfer! Sörlöth'u beklerken...
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro ile girmek isteyen sırasıyla , ve 'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer şimdi ise Alman ekibi 'in 'a da önerdiği Lookman'a talip oldu. ( haberleri)

Başkanı , Leipizg'e, Alexander Sörloth'un durumunu sordu. Karadeniz Gazetesinin haberine göre Alman ekibi, bordo-mavililere "Şu an için olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmamız söz konusu değil. Yeni sezon hazırlıkları başlasın. Yeni teknik direktör kararını versin. Duruma göre bir görüşme yapabiliriz" denildi.

Sörloth için Trabzonspor'un beklediği cevabı alması en iyi ihtimalle Temmuz ayını bulacak. Bu yüzden forvet transferinde frene basıldı.

Ancak Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.

Trabzonspor'un ilgisini çeken 'in 'a da önerdiği, sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan Lookman oldu. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.

Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! haberin devamı

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