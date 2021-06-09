Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Trabzonspor'a sürpriz transfer! Lookman...

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor sırasıyla Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer şimdi ise Alman ekibi Leipzig'in Galatasaray'a da önerdiği Lookman'a talip oldu. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipizg'e, Alexander Sörloth'un durumunu sordu. Karadeniz Gazetesinin haberine göre Alman ekibi, bordo-mavililere "Şu an için olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmamız söz konusu değil. Yeni sezon hazırlıkları başlasın. Yeni teknik direktör kararını versin. Duruma göre bir görüşme yapabiliriz" denildi.

Sörloth için Trabzonspor'un beklediği cevabı alması en iyi ihtimalle Temmuz ayını bulacak. Bu yüzden forvet transferinde frene basıldı.

Ancak Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede Saracchi dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.

Trabzonspor'un ilgisini çeken Leipzig'in Galatasaray'a da önerdiği, sezonu Fulham'da kiralık olarak tamamlayan Lookman oldu. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.





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