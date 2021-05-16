Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı'dan Sörloth açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Sezon değerlendirmesi yapan deneyimli teknik adam, transfere ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı. Avcı, bordo mavili taraftarların sevgilisi Sörloth hakkında da flaş cümleler kurdu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sezonun değerlendirmesini yaptı.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMASI:

"Bugün 32 maçlık bir lig oynadık. 65 puan almışız geldikten beri. Geçen sene gibi karşılaştırma yapmak istemiyorum. 32'nin içinde bir kupa da kazandık. Geldiğimiz nokta iyi ama yeterli değil. Daha neler yapabiliriz. Bir yandan çalışmamız devam edecek. Altyapıyla oyuncu her zaman çıkmıştır. Yurt dışına giden oyuncular vardır. Akademimizde yeni yapılan akademinin içerisini daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Son maçlarda keşke Abdulkadir Parmak da olsaydı. Abdulkadir geldiğim günden itibaren burada çalıştı ve devamlı oynadı. Kendisiyle daha sonra görüşme de yaptık. Maç itibariyle ikimiz de düşünelim dedik, sonraki yapılanma için konuşuruz diye konuştuk. Futbolcunun yerlisi yabancısı ırkı yoktur."

HÜSEYİN TÜRKMEN KALACAK

"Hüseyin Türkmen de altyapıdan yetişti Serkan gibi. Bu topraklardan yetişene daha fazla sahip çıkalım. Çalışmasıyla, duygusuyla ekonomisiyle katkı sağladılar. Kullanmaktan ve bu kaynağı oluşturmaktan yanayım. Türkmen değerli bir oyuncu bizimle devam edecek."



PEREIRA SÖZLERİ

"Pereira buraya 4 sene hizmet etmiştir, çok net bir şekilde duygularımı düşüncelerimi yüzde yüz söylerim. Bazen değişimler sancılı olur, Serkan altyapıdan gelmiş görev aldığı sürece maçlarda oynamıştır. Düzgün karakter bazen rakibe sağ bek Hüseyin'i kullandım. Rakibin teknik opsiyonları var bazen stoper kullanmak bu plana göre değişiyor. Pereira konusu kapanmıştır, hizmet etmiştir. Maddi imkanlarını alıp gitmiştir bir transferimiz daha olacaktır. "

SÖRLOTH'U 6 AY ÖNCE SÖYLEDİM

Sorloth'la ilgili 6 ay önce başkana 'madem orda oynamıyor gelsin takımına yardım etsin' dedim. Bilgim yok ama ben bunu 6 ay önce söylemiştim. Sörloth konusuna bakacağız.

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