Son dakika spor haberi: Eski Trabzonsporlu John Obi Mikel'e flaş çağrı!

Teknik direktör Henry Makinwa, geçen sezon Trabzonspor forması giyen Nijeryalı orta saha John Obi Mikel'e ülkesine dönmesi için çağrıda bulundu. Yıldız oyuncu, geçen yıl bordo mavili formayla 28 maça çıkmıştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS spor haberi)

Karadeniz Gazetesi'nde yer alana habere göre, İngiliz devi Chelsea ve Trabzonspor'un eski yıldızı John Obi Mikel, futbol hayatına ülkesi Nijerya'da sürdürebilir.



Nijerya'nın önde gelen teknik direktörleri arasında gösterilen Henry Makinwa, 34 yaşındaki yıldız futbolcuya futbol kariyerine Nijerya'da devam etmesi yönünde çağrı yaptı. Makinwa, Mikel'in ülkesine dönmesi halinde yurt dışından Nijerya futboluna ilginin artacağını ve bu bağlı olarak futbolun gelişebileceğini savundu.

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