17 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Eski Trabzonsporlu John Obi Mikel'e flaş çağrı!

John Obi Mikel'e flaş çağrı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

Teknik direktör , geçen sezon forması giyen Nijeryalı orta saha 'e ülkesine dönmesi için çağrıda bulundu. Yıldız oyuncu, geçen yıl bordo mavili formayla 28 maça çıkmıştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi ( haberi)

Karadeniz Gazetesi'nde yer alana habere göre, devi ve 'un eski yıldızı , futbol hayatına ülkesi 'da sürdürebilir.

Nijerya'nın önde gelen teknik direktörleri arasında gösterilen , 34 yaşındaki yıldız futbolcuya futbol kariyerine Nijerya'da devam etmesi yönünde çağrı yaptı. Makinwa, Mikel'in ülkesine dönmesi halinde yurt dışından Nijerya futboluna ilginin artacağını ve bu bağlı olarak futbolun gelişebileceğini savundu.

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