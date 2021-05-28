28 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'in en pahalı kalecisi Uğurcan Çakır oldu!

Süper Lig'in en pahalı kalecisi Uğurcan Çakır oldu!
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de forması giyen başarılı isim Çakır, 'nin en en değerli kalecisi oldu. Yetenekli eldicen, piyasa değerini 25 Mayıs itibariyle 19 milyon Euro'ya çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'un kalecisi Çakır değerini katlamaya devam ediyor. Son 2 yılda inanılmaz bir grafik yakalayarak 4 Haziran'da 1.5 milyon Euro olan piyasa değerini 25 Mayıs itibariyle 19 milyon Euro'ya çıkardı.

'nin en değerli oyuncusu konumuna yerleşen 25 yaşındaki eldiven, dünyanın ise en iyisi 21. kalecisi olmayı başardı. Uğurcan, 16 milyon Euro olan piyasa değerini 19 milyon Euro'ya yükselerek gelmiş geçmiş en değerli kaleci oldu. (2014'te 18 milyon euro olmuştu.)

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