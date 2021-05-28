28 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı!

Fırtına'da 5 veda birden!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren , , , ve ile yollarını ayırdı. ( haberleri)

ekiplerinden , gelecek sezon çalışmalarına hızlı başladı. ve 'i kadrosuna katan bordo mavililer, birçok oyuncuyla da temas halindeydi.

Bunun yanı sıra teknik direktör , yola devam etmek istemediği isimleri yönetime bildirmişti. Bu doğrultuda Trabzonspor'da 5 isimle yollar ayrıldı. , , , ve 'ye teşekkür edildi.

İşte o paylaşım ve yapılan açıklama;

"2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi

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