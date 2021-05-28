Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yollarını ayırdı. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, gelecek sezon çalışmalarına hızlı başladı. Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan bordo mavililer, birçok oyuncuyla da temas halindeydi.
Bunun yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı, yola devam etmek istemediği isimleri yönetime bildirmişti. Bu doğrultuda Trabzonspor'da 5 isimle yollar ayrıldı. Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye teşekkür edildi.
İşte o paylaşım ve yapılan açıklama;
"2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi
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