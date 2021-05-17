Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı kararını verdi! Abdulkadir Parmak...
Trabzonspor'un, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçın son anlarında oyuna girmeyi reddeden Abdulkadir Parmak, alınan kararla süresiz kadro dışı kalmıştı. Daha sonra sosya medya hesabından özür dileyen 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı yeniden bir araya gelecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Abdullah Avcı, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ile ilgili konuşurken, Milliyet'in haberine göre bugün tekrar oyuncuyla bir araya gelecek.
Parmak'ın geldiğinden itibaren devamlı oynadığını hatırlatan Avcı, "Kendisi de yaptığı hatayı biliyor. Benim oyuncuyla bir problemim olamaz. Esas olan Trabzonspor ve Trabzonspor kurumudur. Bununla ilgili kendisiyle de görüşme yaptık, kendisi de bunu talep etti, oturduk karşılıklı konuştuk. '15'i itibariyle tekrar düşünüp konuşup ne yapacağımıza karar veririz' dedik" ifadesini kullandı.
Oyuncunun dili, dini, ırkı, yerlisi, yabancısı olmayacağına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Lütfen bu topraklarda yetişenlere daha fazla sahip çıkalım. Çalışmalarıyla, duygusuyla, ruhuyla, ekonomisiyle hep buraya katkı sağladılar. Ben de onları kullanmaktan ve bu kaynağı oluşturmaktan yanayım. Türkmen buranın değerli bir oyuncusu. Türkmen bizimle devam edecek" dedi.
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