Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hızlandı. Kadrodan 5 isimle yollarını ayıran bordo mavililer, Gervinho ve Bruno Peres'i transfer ettiğini açıklamıştı. Fırtına'nın bu seferki hedefi ise Slovak yıldız Marek Hamsik. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Marek Hamsik detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor'da yeni sezon transfer planlaması hızla devam ediyor. Kadrosundan 5 futbolcuyla yollarını ayıran bordo mavililer, Gervinho ve Bruno Peres ile anlaşmıştı. Fırtına'nın bu seferki hedefinde ise Marek Hamsik var.
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Bruno Peres ve Gervinho'yu resmen açıklamıştı.
Forrvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Bordo-Mavililer, bir yandan da orta saha arayışlarını sürdürüyor. Lucas Biglia için yeniden yoklama yapan Trabzonspor'un gündemine son olarak Marek Hamsik girmişti. Slovak yıldız menajerler tarafından Fırtına'ya önerilirken, yönetim ilk olarak konuyu Abdullah Avcı'ya iletti.
Bunun üzerine maliyet araştırmaları yapan Trabzonspor, oyuncunun isteklerine ve bonservis şartlarına bakıyor.
2 YILLIK KONTRAT İSTİYOR!
Çin'den ayrıldıktan sonra EURO 2020'ye hazır gitmek için Mart ayında Göteborg ile sözleşme imzalayan Hamsik, Ağustos'ta boşa çıkacak. Slovakya Milli Takımı'nın ilk açıklanan aday kadrosunda yer alan Hamsik, şampiyona sonrası gideceği takımdan en az 2 senelik kontrat talep ediyor.
SLOVAKYA'DA REKOR KIRDI!
8. haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 6 maça çıkan ve 1 gol atan Hamsik, Slovakya Milli Takımı formasıyla 126 karşılaşmaya çıktı. Ülkesinde en çok milli maça çıkan isim olan yıldız isim, 12 senelik Napoli kariyerinin ardından 2019 'da Çin'e gitmiş ve 2021'in Mart ayında DL Pro'dan ayrılmıştı.
BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK'I TAKIMA DAVET ETTİ
Bordo-mavili taraftarlar da Marek Hamsik için sosyal medyada harekete geçerek kampanya başlattı.
Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına 'Come to Trabzonspor' yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti.
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