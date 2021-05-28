28 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hızlandı. Kadrodan 5 isimle yollarını ayıran bordo mavililer, Gervinho ve Bruno Peres'i transfer ettiğini açıklamıştı. Fırtına'nın bu seferki hedefi ise Slovak yıldız Marek Hamsik. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Marek Hamsik detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

'i 4. sırada bitiren 'da yeni sezon transfer planlaması hızla devam ediyor. Kadrosundan 5 futbolcuyla yollarını ayıran bordo mavililer, ve ile anlaşmıştı. Fırtına'nın bu seferki hedefinde ise var.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

, geçtiğimiz günlerde ve 'yu resmen açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

Forrvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Bordo-Mavililer, bir yandan da arayışlarını sürdürüyor. için yeniden yoklama yapan 'un gündemine son olarak girmişti. Slovak yıldız menajerler tarafından Fırtına'ya önerilirken, yönetim ilk olarak konuyu 'ya iletti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

ABDULLAH AVCI'NIN YANITI!

Fanatik'in haberine göre, ve 'in ardından ile sol bek takviyelerine ağırlık verilmesini isteyen tecrübeli hoca, Hamsik için "Önceliğim değil ama kalitesi ortada. Durumuna bakalım" dedi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

Bunun üzerine maliyet araştırmaları yapan , oyuncunun isteklerine ve bonservis şartlarına bakıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

2 YILLIK KONTRAT İSTİYOR!

Çin'den ayrıldıktan sonra 'ye hazır gitmek için Mart ayında ile sözleşme imzalayan Hamsik, Ağustos'ta boşa çıkacak. 'nın ilk açıklanan aday kadrosunda yer alan Hamsik, şampiyona sonrası gideceği takımdan en az 2 senelik kontrat talep ediyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

SLOVAKYA'DA REKOR KIRDI!

8. haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 6 maça çıkan ve 1 gol atan Hamsik, formasıyla 126 karşılaşmaya çıktı. Ülkesinde en çok milli maça çıkan isim olan yıldız isim, 12 senelik Napoli kariyerinin ardından 2019 'da Çin'e gitmiş ve 2021'in Mart ayında DL Pro'dan ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK'I TAKIMA DAVET ETTİ

Bordo-mavili taraftarlar da için sosyal medyada harekete geçerek kampanya başlattı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına 'Come to ' yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti.

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