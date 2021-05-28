Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözü kulağı Marek Hamsik'te! Transfer talebi...

Forrvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Bordo-Mavililer, bir yandan da orta saha arayışlarını sürdürüyor. Lucas Biglia için yeniden yoklama yapan Trabzonspor'un gündemine son olarak Marek Hamsik girmişti. Slovak yıldız menajerler tarafından Fırtına'ya önerilirken, yönetim ilk olarak konuyu Abdullah Avcı'ya iletti.