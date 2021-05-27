27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Emirhan Aydoğan hamlesi! Kongre sonrası imza atacak... | TS haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da, gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Gervinho ve Bruno Peres ile anlaşan bordo mavililer, Bursasporlu Emirhan Aydoğan ile ilgileniyor.
Bursaspor'un çıkış yapan futbolcuları arasında yer alan Emirhan Aydoğan, Trabzonspor'un gündemine geldi. Karadeniz Gazete'nin haberine göre, Bordo Mavili kulüp teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Bursaspor'un kongresini bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 5 Haziran'daki kongre sonrası göreve gelecek yeni başkanla Emirhan Aydoğan pazarlığı yapacak.
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