Bursaspor'un çıkış yapan futbolcuları arasında yer alan Emirhan Aydoğan, Trabzonspor'un gündemine geldi. Karadeniz Gazete'nin haberine göre, Bordo Mavili kulüp teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Bursaspor'un kongresini bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 5 Haziran'daki kongre sonrası göreve gelecek yeni başkanla Emirhan Aydoğan pazarlığı yapacak.

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