27 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Emirhan Aydoğan hamlesi! Kongre sonrası imza atacak... | TS haberleri

Fırtına transferde durmuyor! 3. isim...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Son dakika haberleri... 'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da, gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. ve ile anlaşan bordo mavililer, Bursasporlu ile ilgileniyor.

'un çıkış yapan futbolcuları arasında yer alan , 'un gündemine geldi. 'nin haberine göre, Bordo Mavili kulüp teknik direktör 'nın istediği genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Bursaspor'un kongresini bekliyor. Trabzonspor Başkanı 5 Haziran'daki kongre sonrası göreve gelecek yeni başkanla Emirhan Aydoğan pazarlığı yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan 54 senede 153 yabancı oyuncu! Fırtına'dan 54 senede 153 yabancı oyuncu!
Trabzonspor'da Marek Hamsik hamlesi! Trabzonspor'da Marek Hamsik hamlesi!
Fırtına'nın Uğurcan Djaniny ve Ekuban kararı netleşti! Fırtına'nın Uğurcan Djaniny ve Ekuban kararı netleşti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör