16 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yaprak dökümü! Sözleşmeleri...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 4. sırada bitiren Trabzonspor'da gelecek sezon kadro yapılanması için arayışlarını sürdürürken 5 futbolcunun ise sözleşmesi bitiyor. İşte son gelişmeler... (TS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yaprak dökümü! Sözleşmeleri...
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

Karadeniz devi 'da ligin son haftasında oynanan Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi ve sonradan giren Afobe ile yedek kulübesinde yer alan Hosseini'nin sözleşmeleri sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yaprak dökümü! Sözleşmeleri...

Marlon, Baker ve Afobe kiralıktı. Bu arada bordo-mavili yönetimin 29 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet'in mukavelesinde yer alan opsiyon maddesini kullanarak sözleşmesini bir yıl daha uzatacağı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yaprak dökümü! Sözleşmeleri...

Baker'ın da yeniden kiralanması için Chelsea kulübüyle temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yaprak dökümü! Sözleşmeleri...

26 yaşındaki İngiliz orta saha da kalmak istediğini kulübe iletti. Sol bek Marlon, forvet Afobe ve stoper Hosseini ile yeni bir anlaşma yapılması ise beklenmiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yaprak dökümü! Sözleşmeleri...

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın son kararını yönetimle bir kez daha görüştükten sonra karar vereceği öğrenildi. (Fotomaç)

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