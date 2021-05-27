Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Caleb Ekuban kararını verdi! Bonservis bedeli...
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor, gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamak istiyor. Sezonun bitmesiyle birlikte Bruno Peres ve Gervinho'ya imza attıran bordo-mavililer, Caleb Ekuban konusunda ise kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezonun bitmesinin ardından transferlere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'a imza attırdıktan sonra sürpriz bir hamle yaptı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre bordo-mavililer, Caleb Ekuban'ın menajerine oyuncuyu bu yaz gönderebileceklerini bildirdi.
10 MİLYON EURO BONSERVİS
Bordo mavililerin 2019'da 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı hücum oyuncusu için yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.
Celtic kulübünün daha önce 6 milyon euro önerdiği ancak Trabzonspor'un kabul etmediği çok yönlü isim için İtalya'dan Fiorentina ve Sampdoria, Fransa'dan ise St. Etienne kulüpleri takipte.
Trabzonspor'da 103 maça çıkan Ekuban, 29 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.
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