27 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Caleb Ekuban kararını verdi! Bonservis bedeli...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor, gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamak istiyor. Sezonun bitmesiyle birlikte Bruno Peres ve Gervinho'ya imza attıran bordo-mavililer, Caleb Ekuban konusunda ise kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Caleb Ekuban kararını verdi! Bonservis bedeli...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Sezonun bitmesinin ardından transferlere hızlı bir giriş yapan , ve 'a imza attırdıktan sonra sürpriz bir hamle yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Caleb Ekuban kararını verdi! Bonservis bedeli...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre bordo-mavililer, 'ın menajerine oyuncuyu bu yaz gönderebileceklerini bildirdi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Caleb Ekuban kararını verdi! Bonservis bedeli...

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Bordo mavililerin 2019'da 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı hücum oyuncusu için yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Caleb Ekuban kararını verdi! Bonservis bedeli...

Celtic kulübünün daha önce 6 milyon euro önerdiği ancak 'un kabul etmediği çok yönlü isim için İtalya'dan Fiorentina ve Sampdoria, Fransa'dan ise St. Etienne kulüpleri takipte.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Caleb Ekuban kararını verdi! Bonservis bedeli...

'da 103 maça çıkan Ekuban, 29 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

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