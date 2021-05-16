Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! "Eksikler giderilmeli"
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorun ardından Süper Lig'de küme düşen son takım da Gençlerbirliği oldu. Mücadelenin ardından usta yazar flaş bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar... Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı Ankara futbolu için çok önemliydi.
Çünkü başkentin diğer takımı Ankaragücü küme düşmüştü.
Gençlerbirliği de aynı tehlikeyi yaşıyordu.
Siyah-kırmızılı takım yenilirse Ankaralı futbolseverler tribünlerde artık Süper Lig maçı izleyemeyecekti. Sonuçta bu seçenek gerçekleşti.
Dün oynanan maçlar belki de Türkiye Süper Lig tarihinin en heyecanlı ve kritik karşılaşmalarıydı.
Kimin düşeceği veya kimin şampiyon olacağı adeta kılpayı belli oluyordu.
Nitekim Fenerbahçe dün Kayserispor'u yendi. Ancak G.Birliği'nin Trabzonspor'a yenilmesi Kayserispor'u rahatlattı.
Şampiyonu belirleyecek maçlar da nefesleri kesti.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe galip geldi.
Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde +1 gol arevajı ile şampiyonluğa ulaştı. Hayırlı olsun.
Tüm takımların bu kritik sonuçlardan sonra gelecek sezon adına ders çıkarması gerekir.
Trabzon-Gençlerbirliği maçının teknik yönüne baktığımızda başkent ekibi dün sergilediği futbolu diğer haftalarda da ortaya koysa asla bu durumlara düşmezdi.
Ama ne yazık ki son pişmanlık fayda etmiyor.
Bu işleri baştan sıkı tutmak gerekiyor.
O yüzden tekrarlıyorum; bu sezondan her takım ders çıkarmalı.
Trabzonspor'a gelince...
Bıçak sırtında olan Gençlerbirliği karşısında şöyle veya böyle sezonu üç puanla bitirdi.
Bu maçı da alan Trabzonspor 12 karşılaşmalık yenilmeme serisi ile ligi tamamladı.
Artık bir an önce gelecek sezon için adımlar atılmalı ve eksikler hızlıca giderilmeli.
Bu konuda iş artık yönetime düşmektedir.
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