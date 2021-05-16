16 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! "Eksikler giderilmeli"

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorun ardından Süper Lig'de küme düşen son takım da Gençlerbirliği oldu. Mücadelenin ardından usta yazar flaş bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar... Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Eksikler giderilmeli
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

- maçı futbolu için çok önemliydi.
Çünkü başkentin diğer takımı küme düşmüştü.
Gençlerbirliği de aynı tehlikeyi yaşıyordu.

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Eksikler giderilmeli

Siyah-kırmızılı takım yenilirse Ankaralı futbolseverler tribünlerde artık maçı izleyemeyecekti. Sonuçta bu seçenek gerçekleşti.
Dün oynanan maçlar belki de tarihinin en heyecanlı ve kritik karşılaşmalarıydı.
Kimin düşeceği veya kimin şampiyon olacağı adeta kılpayı belli oluyordu.

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Eksikler giderilmeli

Nitekim dün 'u yendi. Ancak G.Birliği'nin 'a yenilmesi Kayserispor'u rahatlattı.
Şampiyonu belirleyecek maçlar da nefesleri kesti.
, ve Fenerbahçe galip geldi.

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Eksikler giderilmeli

, 'ın önünde +1 gol arevajı ile şampiyonluğa ulaştı. Hayırlı olsun.
Tüm takımların bu kritik sonuçlardan sonra gelecek sezon adına ders çıkarması gerekir.
- maçının teknik yönüne baktığımızda başkent ekibi dün sergilediği futbolu diğer haftalarda da ortaya koysa asla bu durumlara düşmezdi.

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Eksikler giderilmeli

Ama ne yazık ki son pişmanlık fayda etmiyor.
Bu işleri baştan sıkı tutmak gerekiyor.
O yüzden tekrarlıyorum; bu sezondan her takım ders çıkarmalı.

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Eksikler giderilmeli

'a gelince...
Bıçak sırtında olan karşısında şöyle veya böyle sezonu üç puanla bitirdi.
Bu maçı da alan Trabzonspor 12 karşılaşmalık yenilmeme serisi ile ligi tamamladı.

Son dakika haberi: Usta yazar Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Eksikler giderilmeli

Artık bir an önce gelecek sezon için adımlar atılmalı ve eksikler hızlıca giderilmeli.
Bu konuda iş artık yönetime düşmektedir.

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